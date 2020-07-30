Belçika'da Kovid-19 vaka sayıları artışta

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 67 bin 335'e yükseldi.

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün (Sciensano) verdiği bilgiye göre, 20-26 Temmuz haftasında Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı günlük ortalama 347 oldu. Böylece bir önceki haftaya göre vaka sayıları yüzde 77 arttı.

Son iki haftalık dönemde 100 bin kişide görülen vaka sayısı ortalama 33,1'e çıktı. Nüfusu 11,4 milyon olan Belçika'da bugüne kadar görülen toplam vaka sayısı ise bir önceki güne göre 673 artarak 67 bin 335 oldu.

Vakalardaki artışa rağmen ölüm sayılarında düşüş devam ediyor. Günlük ortalama 2,3 olan ölüm sayısı toplamda 9 bin 836 olarak kaydedildi.

- Anvers'te sokağa çıkma yasağı

Belçika'da artan vaka sayıları üzerine hükümet ve yerel yönetimler ek tedbirler almaya başladı. Vaka sayılarının üçte birinin görüldüğü Hollanda sınırındaki Anvers kentinde sokağa çıkma yasağı uygulaması başladı.

Gece 23.00 ile sabah 6.00 saatleri arasında ilk kez dün gece uygulanan sokağa çıkma yasağının Belçika'daki başka kentlerde veya kasabalarda da uygulanabileceği belirtiliyor.

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi, ülkede son haftalarda vakaların artması üzerine acil toplantılar yaparak salgınla mücadele için ek tedbirler uygulama kararı almıştı. Bunlar arasında alışveriş yapılan kalabalık cadde ve sokaklarda maske takma zorunluluğu, sosyal çemberin daraltılarak bir ailenin 4 hafta boyunca sadece 5 kişiyle görüşmesine izin verilmesi, restoran ve kafelere gidenlerin e-posta ve telefon numarası bırakması gibi önlemler bulunuyor.

Konsey, ayrıca, yerel yönetimlere gerek duyulması halinde ek önlemlere başvurma yetkisi vermişti.