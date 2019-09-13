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Belçika'da kaçak silah operasyonu

Belçika polisinin ülke genelinde yaptığı geniş çaplı operasyonlarda 638 silah ele geçirildi, 205 kişi gözaltına alındı

13 Eylül 2019 Cuma 23:12
Belçika'da kaçak silah operasyonu

BRÜKSEL (AA) - Belçika güvenlik güçlerinin, ülke genelinde yaptığı operasyonlarda 638 silah ele geçirildi.

Federal Savcılık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, 10, 11 ve 13 Eylül'de 800 polisin katılımıyla çeşitli noktalara baskınlar düzenlendi.

Yasa dışı silah ithalatının hedef alındığı operasyonlarda 638 silaha el konuldu, 205 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen silahlar arasında, yarı otomatik, pompalı ve tabancaların olduğu bildirildi.

Belçika'da ruhsatsız silah bulunduranlar, 1 ila 5 yıl hapis ya da 800 ila 200 bin avro para cezasına çarptırılıyor.


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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 23:12
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