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Aktüel Belçika'da iki çocuk silahlı soygun suçlamasıyla tutuklandı
Aktüel

Belçika'da iki çocuk silahlı soygun suçlamasıyla tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-22 21:49:30 -
Belçika'da iki çocuk silahlı soygun suçlamasıyla tutuklandı

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın Anvers kentinde 12 ve 13 yaşlarındaki iki çocuk ile 18 yaşındaki genç, silah kullanarak soygun yaptıkları ve topluma tehlike oluşturdukları gerekçeleriyle tutuklandı.

Belçika basınına göre, ağustos başından bu yana bir dizi soygun yapan çocukların çıkarıldıkları çocuk mahkemesinde, 3 ay ıslahevinde kalmalarına, 3 ayın sonunda tekrar mahkemeye çıkarılmalarına hükmedildi.

Çocukların soygunlar sırasında bıçak, pala ve oyuncak tabanca kullandıkları belirtildi. Soyulan yerlerin ise patates kızartması satan bir dükkan, bir fırın ve bir süpermarket olduğu kaydedildi.

Anvers savcılığı, normalde yılda ortalama bir çocuğun adalet karşısına çıktığını belirterek son olayı "çok istisnai" bir durum olarak değerlendirdi.

Anvers Savcılığı Sözcüsü Lieselotte Claessens, "Bu çocuklarınki de bu istisnai durum tanımına uyuyor. İşledikleri suçlar ciddi. Mağdurları silahla tehdit ettikleri soygunlar düzenlemişler. Soygunlar sırasında bıçak göstermiş, sahte tabanca ve pala kullanmışlar." dedi.

Yerel basına konuşan çocukların komşuları da çocuklardan çok korktuklarını dile getirdi. Komşulardan biri, "Aileleri de iyi insanlar ama onlar bile bu çocuklardan korkuyor. Birisi bir seferinde babasına tokat attı. Bu çocuklar ve kendilerinden büyük arkadaşları mahallemizde terör estiriyor." diye konuştu.

Belçika'da 14 yaşından küçüklere, sadece topluma veya bir kişinin sağlığına ya da canına tehdit oluşturdukları düşünülürse ve davranışları istisnai şekilde tehlikeli olursa hapis cezası veriliyor.


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