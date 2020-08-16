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Aktüel

Belçika'da hükümet, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-16 18:52:27 -
Belçika'da hükümet, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle protesto edildi

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin özgürlükleri kısıtladığı gerekçesiyle hükümeti protesto etti.

"Virüs Çılgınlığı" adlı grubun sosyal medyadan yaptığı çağrı üzerine Maliye Bakanlığı önünde toplanan yaklaşık 400 kişi, Brüksel çapında uygulamaya başlanan maske takma zorunluluğuna karşı çıkarak, "Özgürlük", "Haklarıma dokunma" şeklinde slogan attı.

"Maskeye hayır", "özgürlük korkunun bittiği yerde başlar", "sağlık diktatörlüğüne hayır", "nefesimi kestiniz", "aşı istemiyoruz" yazılı afişler taşıyan gruptakilerin çoğunluğunun maske takmaması dikkati çekti.

Protestocular, hükümetin aldığı Kovid-19 tedbirlerinin bireysel özgürlükleri sınırlandırdığını ve ekonomiye zarar verdiğini savundu.

Protestocuların dağıttığı bildiride, Belçika hükümetinin salgına karşı aldığı tedbirlerin orantısız olduğu iddia edildi.

Son dönemde tüm mali kaynakların Kovid-19'la mücadeleye ayrıldığı, diğer alanların ihmal edildiği savunulan bildiride, insanların salgın nedeniyle diğer hastalıkları için doktora gidemediği öne sürüldü.


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