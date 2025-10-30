  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Türkiye'nin önünü kesebilecek hiç bir güç yoktur! Cumhuriyet milli iradenin şahlanışıdır

Hamas'tan terör devleti İsrail'e çağrı

Başı açıklara var başörtülülere yok! Cumhuriyet 'eşit yurttaşlık' dedi cevabı yedi

4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran işletmeye şaka gibi ceza

İsrail yalancısı New York Times’a şok: 300 yazar 'siyonistlerin sözcüsü' diyerek gazeteyi bıraktı!

Davutoğlu ziyareti sonrası konuştu: Fatih Erbakan'dan ittifak sorusuna cevap!

Sındırgı'daki deprem sonrası Bakan Kurum son durumu açıkladı

Boş havuzda çirkin görüntü! Türk bayrağına saygısız hareket

Türk ve İslam düşmanlığı yeniden hortlatılmak isteniyor Karadağ olaylarının perde arkası ve tarihi gerçekler…

Sabah silah satıyor akşam itidal diyor!
Dünya Belçika'da drone hareketliliği!
Dünya

Belçika'da drone hareketliliği!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Belçika'da drone hareketliliği!

Belçika’daki kritik altyapılara ev sahipliği yapan Kral Albert Askerî Üssü üzerinde insansız hava aracı hareketliliği tespit edildi.

Belçika’daki kritik altyapılara ev sahipliği yapan Kral Albert Askerî Üssü üzerinde insansız hava aracı hareketliliği tespit edildi.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, 3 Ekim'de de Elsenborn askeri eğitim kampı üzerinde de benzer olayın meydana geldiğini hatırlattı.

Francken, en az 4 insansız hava aracının, Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü üzerinde tespit edildiğini belirtti.

Üssün önemine değinen Francken, "Ana ordu kışlamız orada bulunuyor. Kritik altyapı orada bulunuyor. 4 ya da 5 insansız hava aracı, üzerinde uçuyordu" dedi.

Francken, olayı "stratejik açıdan önemli bir yerde meydana gelen endişe verici bir olay" şeklinde tanımlayarak, hükümetten en kısa zamanda drone tespit sistemleri alınmasını talep edeceğini kaydetti.

Drone'ların kaynağı hakkında belirsizliğin sürdüğünü söyleyen Francken, "Bunların kötü niyetli kişiler olduğunu söyleyebilirim. Bunlar, eğlence için kışlaların üzerinde drone uçuran yaramaz çocuklar değil. Bu, ordumuzun kalbine karşı açıkça planlanmış bir operasyondu" dedi.

Askeri istihbarat birimi ve polis, olay hakkında soruşturma başlattı.

Çin'in güneyinde ABD'ye ait savaş uçağı ve helikopter düşmüştü! Nedenine inanamayacaksınız
Çin'in güneyinde ABD'ye ait savaş uçağı ve helikopter düşmüştü! Nedenine inanamayacaksınız

Dünya

Çin'in güneyinde ABD'ye ait savaş uçağı ve helikopter düşmüştü! Nedenine inanamayacaksınız

Ateşkesi bozan namert İsrail'den açıklama: 'Savaş henüz bitmedi'
Ateşkesi bozan namert İsrail'den açıklama: 'Savaş henüz bitmedi'

Dünya

Ateşkesi bozan namert İsrail'den açıklama: 'Savaş henüz bitmedi'

{relation id:1961748 slug:'cinin-guneyinde-abdye-ait-savas-ucagi-ve-helikopter-dusmustu-nedenine-inanamayacaksiniz'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Taşgetiren farkında değil, Menderes’i astıranlar hâlâ "muktedir"
Gündem

Taşgetiren farkında değil, Menderes’i astıranlar hâlâ “muktedir”

Ahmet Taşgetiren’in Ekrem İmamoğlu savunusuna sert tepki yükseliyor. Bir yanda çürük domatesleri seçip evine götürmeye çalışan başörtülü ann..
Türk ve İslam düşmanlığı yeniden hortlatılmak isteniyor Karadağ olaylarının perde arkası ve tarihi gerçekler…
Gündem

Türk ve İslam düşmanlığı yeniden hortlatılmak isteniyor Karadağ olaylarının perde arkası ve tarihi gerçekler…

Balkanlarda Türk ve İslam düşmanlığı yeniden hortlatılıyor! Karadağ’da yaşanan üzücü olayların tarihi kökleri ve perde arkası, Yeniakit yaza..
İsrail yalancısı New York Times’a şok: 300 yazar 'siyonistlerin sözcüsü' diyerek gazeteyi bıraktı!
Gündem

İsrail yalancısı New York Times’a şok: 300 yazar 'siyonistlerin sözcüsü' diyerek gazeteyi bıraktı!

New York Times (NYT) gazetesinde köşe yazısı yayımlanan "Görüş" bölümünde yazarlık yapan 300'den fazla yazar, akademisyen ve tanınmış kişi, ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23