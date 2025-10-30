Belçika'da drone hareketliliği!

Belçika’daki kritik altyapılara ev sahipliği yapan Kral Albert Askerî Üssü üzerinde insansız hava aracı hareketliliği tespit edildi.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, 3 Ekim'de de Elsenborn askeri eğitim kampı üzerinde de benzer olayın meydana geldiğini hatırlattı.

Francken, en az 4 insansız hava aracının, Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü üzerinde tespit edildiğini belirtti.

Üssün önemine değinen Francken, "Ana ordu kışlamız orada bulunuyor. Kritik altyapı orada bulunuyor. 4 ya da 5 insansız hava aracı, üzerinde uçuyordu" dedi.

Francken, olayı "stratejik açıdan önemli bir yerde meydana gelen endişe verici bir olay" şeklinde tanımlayarak, hükümetten en kısa zamanda drone tespit sistemleri alınmasını talep edeceğini kaydetti.

Drone'ların kaynağı hakkında belirsizliğin sürdüğünü söyleyen Francken, "Bunların kötü niyetli kişiler olduğunu söyleyebilirim. Bunlar, eğlence için kışlaların üzerinde drone uçuran yaramaz çocuklar değil. Bu, ordumuzun kalbine karşı açıkça planlanmış bir operasyondu" dedi.

Askeri istihbarat birimi ve polis, olay hakkında soruşturma başlattı.

{relation id:1961748 slug:'cinin-guneyinde-abdye-ait-savas-ucagi-ve-helikopter-dusmustu-nedenine-inanamayacaksiniz'}