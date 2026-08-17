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Dünya Belçika'da büyük kabus sürüyor
Dünya

Belçika'da büyük kabus sürüyor

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Belçika'da büyük kabus sürüyor

Avrupa Birliği'nin göbeği Belçika'da orman yangını devam ediyor. Yaklaşık 3 bin hektarlık alanı etkileyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Belçika Kralı Philippe, yangın bölgesindeki kriz merkezini ziyaret etti.

Belçika'nın doğusundaki Hautes Fagnes (Yüksek Fens) bölgesinde cuma günü başlayan ve yaklaşık 3 bin hektarlık alanı etkileyen orman yangını devam ediyor.

Belçika basınına göre, Liege vilayetinde yer alan ülkenin en büyük ve en eski doğa koruma alanlarından Hautes Fagnes'teki yangın gece saatlerinde etkili olan yağış ve rüzgarın azalmasına rağmen kontrol altına alınamadı.

Dört gündür devam eden yangının ilerleyişi önceki günlere kıyasla yavaşlarken, ekipler karadan ulaşabildikleri kesimlere müdahalede bulunuyor. Yangın özellikle ormanlık alanda ulaşılması güç bölgelerde devam ediyor.

 

Belçika'da orman yangınından etkilenen alan 3 bin hektara ulaşmış durumda. Söndürme çalışmaları ise havadan ve karadan sürüyor.

Belçika'nın farklı bölgelerinden sevk edilen ekiplerin yanı sıra çeşitli Avrupa ülkelerinden gelen ekipler de yangınla mücadeleye destek veriyor.

Yangına kara ekiplerinin yanı sıra helikopter ve yangın söndürme uçaklarıyla da müdahale söz konusu.

Belçika Federal Polisine ait helikopterlere Hollanda, Almanya ve Norveç'ten gelen helikopterler ile İsveç'e ait yangın söndürme uçakları destek veriyor.

 

Belçika Kralı yangın bölgesinde

Belçika Kralı Philippe bugün yangın bölgesine giderek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.

Kral Philippe, bölgede oluşturulan kriz merkezinde düzenlenen toplantıya katılarak yangının durumu ve yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldıktan sonra itfaiyecilerle bir araya geldi.

Yangın nedeniyle daha önce tahliye edilen bazı bölgelerde yaşayanların evlerine dönmelerine henüz izin verilmedi.

Yangının neden olduğu yoğun duman nedeniyle bölgeye yaklaşık 100 bin FFP2 maskesi gönderilirken, yetkililer halktan yangın bölgesine yaklaşmamalarını, kapatılan yolları kullanmamalarını ve bölgede dron uçurmamalarını istedi.

Henüz kontrol altına alınamayan yangın, 2011'de yaklaşık 1400 hektarlık alanın zarar gördüğü yangını geride bırakarak Belçika'da kayıtlara geçen en büyük yangın olma özelliğini taşıyor.

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