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Belçika’da anket sonuçları Yeşiller Partisi Başkanı Almacı’nın yüzünü güldürdü

Belçika genelinde yayın yapan basın-yayın kuruluşları tarafından gerçekleştirilen siyasi partilerin ‘barometreleri ve oy oranları’ anketi Yeşiller Partisi Başkanı Meyrem Almacı’nın yüzünü güldürdü.

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:07
Belçika’da anket sonuçları Yeşiller Partisi Başkanı Almacı’nın yüzünü güldürdü

Belçika genelinde yayın yapan basın-yayın kuruluşları tarafından gerçekleştirilen siyasi partilerin ‘barometreleri ve oy oranları’ anketi Yeşiller Partisi Başkanı Meyrem Almacı’nın yüzünü güldürdü.


Belçika genelinde yayın yapan basın-yayın kuruluşları, Le Soir gazetesi, VTM ve RTL, TVI ve Het Laaste Nieuws gazetesinin yaptırdıkları ankette siyasi partilerin "barometreleri ve oy oranları" kamuoyu ile paylaşıldı. Anket sonuçlarına göre, Flaman Groen! (Yeşiller) Partisi’nin oy oranında ciddi bir şekilde artış kaydedilmesi dikkat çekti. Yeşiller Partisi’nin Türk kökenli Genel Başkanı Meyrem Almacı İHA’ya yaptığı açıklamada, “Yapılan son anket araştırmalarına göre ciddi bir şekilde oy artırdığımız gibi Flaman bölgesinin de en büyük ikinci parti olma özelliğine sahibiz. Elbette bu anket sonucundan memnunuz. Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan bölge parlamentosu, federal parlamento ve AP seçimlerine kısa bir zaman kala seçmenleri Yeşiller Partisi’ne oy vermeleri için ikna çalışmalarımız devam edecek. 2014’te yapılan parlamento seçimlerinde oy oranımız yüzde 8,6 ile Flaman bölgesinde en büyük beşinci partiydik. Bugün ise yapılan son anket araştırmasına göre oy oranımız yüzde 15,6 ve bu rakama göre Flaman bölgesinde N-VA (Yeni Flaman İttifak) Partisi’nin ardından en büyük parti olarak yer alıyoruz. Yıllardır Belçika’da en büyük parti olma özelliğine sahip olan CD&V (Hristiyan Demokrat) Partisi’nin önüne geçmek elbette beni daha çok memnun etti” dedi.



“Irkçı Vlaams Belang Partisi’nde de oyların artış var”


Yeşiller Partisi’nin yanı sıra Flaman bölgesinde aşırı sağ eğilimli ırkçı Vlaams Belang Partisi’nde de oy oranında artış kaydedildi. Türkiye karşıtlığı ile bilenen ve bölücü terör örgütü PKK, HDP, YGP’ye sahip çıkan N-VA (Yeni Flaman Milliyetçi) Partisi en büyük parti olmasına rağmen oy oranında yüzde 3 kaybettiği gözlendi. Flaman bölgesinde CD&V (Hristiyan Demokrat), Open VLD (Açık Flaman Liberal) ve Sp.a (Sosyalist) Partisinin oy oranında düşüş var. PVDA (İşçi) Partisi ise yüzde 5 baraj sınırında kaldı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:07
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