Belçika'da 21 sığınmacı çocuk gece sokağa...

Belçika'da sığınmacıların kabulünden sorumlu federal kuruluş Fedasil'in barınak bulmamasıyla ilgili bir yıldan fazla süredir devam eden kriz, son haftalarda sığınma başvurularının artmasıyla tırmandı. 21 çocukla ilgili dün yaşanan gelişme, medyada gündem oldu.

"Caritas International Belgium" isimli sivil toplum kuruluşu (STK), dün Twitter'dan, "Saat 19.30. 21 refakatsiz çocuk için barınak bulunmadığını not ediyoruz. Bu gece sokakta uyurlar" açıklamasını yaptı.

'Derin bir krizdeyiz'

Flamanca yayın yapan ulusal kanallardan VRT, "Refugee Work Flanders" isimli STK'nin Direktörü Tine Claus'un "Derin bir krizdeyiz. Acil barınak oluşturmak için acil önlemler gerekiyor" tespitine yer verdi.

Fransızca yayın yapan ulusal kanallardan RTBF haberinde, aynı kuruluşun sorumlularından Thomas Willekens'in 43 çocuğun sığınma başvurusunda bulunduğunu ve bunlardan 21'inin Fedasil tarafından kabul edilmediğini söylediği bilgisi yer aldı.

İngilizce yayın yapan Brussels Times, Fedasil'in görevini yerine getirmemesi nedeniyle 4 bin 500'den fazla kez suçlu bulunmasına karşın binlerce insanın sokağa terk edilmesini engelleyemediğini bildirdi.

Belçika'da sığınmacı sorunu

Belçika'da uzun süredir sığınmacıların kabulüyle ilgili kriz yaşanıyor. Sorumlu federal ajans Fedasil'in, Brüksel'deki merkezi Petit Chateau'nun önünde oluşan ve gece gündüz süren uzun kuyruklar, sorunu gözler önüne seriyor.

Mülteciler ve Yabancılar için Koordinasyon Girişimlerinin (CIRE) Direktörü Sotieta Ngo, "İnsanlar dondurucu soğukta geceyi sokakta geçiriyor. Belçika hukukunda alternatif bir çözüm var. Belediyelerin yerel yardım sistemleri devreye sokulabilir ama siyasi istek yok. Belçika, mülteciler için 'çekici' hale gelmek istemiyor" açıklamasını yapmıştı.

Sorun mahkemeye taşınmıştı

CIRE'nin de aralarında olduğu Belçika'da önde gelen 10 STK, meseleyi mahkemeye taşımıştı. Brüksel Asli Hukuk Mahkemesi, 19 Ocak'ta, STK'lerin başvurusu üzerine Fedasil'in "en az bir kişiye kalacak yer verilmeyen veya sığınma başvurusu alınmayan her iş günü başına" 5 bin euro ceza ödemesine hükmetmişti.

Ukraynalılara aynı tutum sergilenmedi

Belçika, Ukraynalıların kayıtlarını hızla yapmalarına imkan vermiş, ardından bu kişilere oturum ve çalışma izni ile eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı tanımış ayrıca sosyal refah, barınma ve geçim yardımları gibi imkanlar sağlamıştı.