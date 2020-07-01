Belçika uyruklu 9 yabancı terörist daha paketlendi
İçişleri Bakanlığı, Belçika uyruklu 9 yabancı terörist savaşçının daha sınır dışı edildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Belçika uyruklu 9 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadeleri devam ediyor.
Toplam ne kadar kişi iade edildi?
Belçika vatandaşı 9 yabancı terörist savaşçı, ülkesine sınır dışı edildi. Böylelikle 11 Kasım 2019'dan bu yana 113'ü AB, ABD ve Avustralya uyruklu olmak üzere toplam 338 yabancı terörist savaşçı, Türkiye'den gönderildi.