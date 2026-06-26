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Dünya Belçika sıcaktan kavruluyor
Dünya

Belçika sıcaktan kavruluyor

Yeniakit Publisher
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Belçika sıcaktan kavruluyor

Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava Belçika'da da yoğun şekilde hissediliyor. Giderek artan sıcaklıklar kırmızı alarm verilen Liege şehrinde 44 dereceye ulaştı.

Belçika aşırı sıcakların etkisi altında kalmaya devam ediyor. Kraliyet Meteoroloji Emstitüsü (IRM) verileri ve Ulusal Kriz Merkezi'nin kararıyla kırmızı alarm verilen Liege bölgesinde hava sıcaklıkları beklenen 40 dereceyi aşarak 44 dereceye ulaştı. Ulusal kriz merkezi Liege'de yaşayan halka acil durum SMS'leri göndererek uyarılarda bulunuyor.

Kırmızı alarm bölgesi olarak ilan edilen ve aşırı sıcakların yaşandığı Liege şehrinde gelişmeleri anlık olarak takip etmek ve müdahaleleri koordine etmek amacıyla İl emniyet müdürlüğü binasında kriz masası oluşturulduğu bildirildi. Ulusal kriz yönetimi temsilcileri, belediye yetkilileri, sağlık ekipleri koordinatörleri ve itfaiye temsilcilerinden oluştuğu bildirilen kriz yönetimi gelişmeleri yakından takip ediyor.

 

SMS yoluyla halka uyarılar yapılıyor

Öğleden sonra hızla artmaya devam eden hava sıcaklıkları nedeniyle ulusal kriz merkezi BE-Alert SMS sistemi üzerinden vatandaşları uyarmaya başladı. Şehirde sıcaklıkların sağlık açısından riskli seviyelere ulaştığı bildirilen mesajlarda zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması ve çıkılması halinde mutlaka yanında su bulundurulması istendi. Ardından gönderilen yeni mesajlarda evlerde pencere ve perdelerin kapalı tutulması, hafif yiyeceklerle beslenilmesi, spor yapılmaması ve hassas gruptaki çocuk ve yaşlılara yardımcı olunması çağrısı yapıldı.

 

Polis, hastaneler ve itfaiye ekipleri alarmda

Başta Liege olmak üzere başkent Brüksel, Limburg ve diğer şehirlerde de yüksek sıcaklıklar yaşanıyor. Liege şehrinde yüksek risk nedeniyle tek bir kriz masasından koordine edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çağrılara hızlı cevap vermek için alarmda bekliyor. Hastanelerde ise şimdiye kadar doluluk ya da yetersizlik yönünde herhangi bir durum yaşanmıyor.

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