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Dünya Belçika Kraliyet ailesinde ünvan savaşları
Dünya

Belçika Kraliyet ailesinde ünvan savaşları

Bir önceki Belçika Kralı'nın gayrimeşru çocuğu olan Delphine Boel kardeşleriyle aynı haklara kavuşmak için yola çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 03:42:00 -
Belçika Kraliyet ailesinde ünvan savaşları

52 yaşındaki sanatçı Delphine Boel, kraliyet ailesi mensubu üvey kardeşleriyle aynı hak ve unvanları kazanmak için mahkemeye başvurdu.

2020'nin başında DNA testinin Kral II. Albert'e ait çıkması sonrası Boel, resmen eski kralın çocuğu olarak tanınmak için Brüksel'deki Yüksek Mahkeme'de dava açtı.

Boël'in annesi Barones Sybille de Selys Longchamps, Kral olmasından önce Albert'le 18 yıllık bir ilişki yaşadığını söylemişti.

2013 yılında sağlık nedenlerinden ötürü tahtı bırakan eski Kral, ilk kez 2005'teki bir röportajda kayda geçen babalık iddiasını uzun süre inkar etmişti.

Boël'in avukatı Marc Uyttendaele, müvekkilinin Albert'in şu anki Belçika Kralı Philippe'in de aralarında bulunduğu diğer üç çocuğuyla aynı haklara sahip olmak istediğini söyledi.

Boël başarılı olursa çocukları da Belçika prensi ve prensesi unvanlarını alabilecek.

Boël'in avukatı müvekkilinin üvey erkek ve kız kardeşleriyle aynı haklara sahip olmak istediğini açıkladı.

Belçika'da hukukçuların büyük bir çoğunluğu ünvanın sadece Kraliyet ailesi tarafından verilebileceğini düşünüyor.

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