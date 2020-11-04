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Aktüel Belçika Kovid-19 aşısı çıkana kadar sıkı tedbirleri sürdürmeyi planlıyor
Aktüel

Belçika Kovid-19 aşısı çıkana kadar sıkı tedbirleri sürdürmeyi planlıyor

Belçikalı yetkililer, ilk büyük aşılama kampanyasına baharda başlamayı bekliyor

Yeniakit Publisher
2020-11-04 21:07:23 -
Belçika Kovid-19 aşısı çıkana kadar sıkı tedbirleri sürdürmeyi planlıyor

BRÜKSEL (AA) - Belçika Başbakanı Alexander de Croo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı çıkana kadar salgınla mücadele için alınan sıkı tedbirlerin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde ile bir hastaneyi ziyaret eden Başbakan de Croo, "Aşı çıkana kadar tedbirler konusunda yazın olduğundan daha sıkı olmalıyız." dedi.

Tedbirler gevşetildiğinde neler olduğunu gördüklerini ve bundan ders çıkardıklarını belirten de Croo, "ilerleyen aylarda" sıkı önlemlere devam etme sinyali verdi.

De Croo, "Bu kez vaka sayıları düştüğünde sayıları düşük tutmalıyız. Bir aşı geliştirilene kadar hepimizin işi çok daha sıkı tutması lazım. Ancak aşının ne zaman geliştirileceğini de bilmiyoruz." diye konuştu.

Belçika'nın Kovid-19 ile mücadelede kurumlar arası koordinasyon sözcülüğünü yapan virolog Steven Van Gucht ise aşı çalışmalarında ilk deneme sonuçlarının kasım veya aralıkta duyurulacağını ümit ettiklerini söyledi.

Van Gucht, "Her şey plana göre ilerlerse ilk büyük aşılama kampanyasının gelecek bahar aylarında, yani mart ile haziran arasında başlamasını bekliyoruz. Başta herkese yetecek kadar aşı olmayacak. O nedenle öncelikli grupları belirlememiz önemli." dedi.

Belçika, 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısı bakımından Avrupa ülkeleri arasında en üst sırada yer alıyor. 11,4 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar 453 binden fazla vaka tespit edildi, bu kişilerin 12 bin 126'sı hayatını kaybetti. Ülkede günlük yeni vaka sayısı 14 binin üzerinde seyrediyor.

Federal hükümet ve bölgesel hükümetler, Belçika'da yaz sonundan beri hızla artan vakalar karşısında gece kısmi sokağa çıkma yasağı, restoran, bar, kafeler ile temel ihtiyaç ürünleri satan yerler dışında neredeyse tüm mağazaların kapatılması, mümkün olan işlerde evden çalışma zorunluluğu gibi önlemler almıştı.


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