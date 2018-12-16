Belçika karıştı! Polis TOMA ile müdahale ediyor

Belçika’nın başkenti Brüksel’de aşırı sağcı ve göçmen karşıtı eylemciler sokağa döküldü. Birleşmiş Milletler’in geçen hafta kabul ettiği Göç Anlaşması’nın hükümet tarafından kabul edilmesini protesto eden göçmen karşıtları, Avrupa Konseyi binasına doğru yürümek istedi. Polis aşırı sağcılara gaz bombası ve TOMA ile müdahale etti.

5 bin 500 kişi katıldı

Polis kaynakları protestoya yaklaşık 5 bin 500 kişinin katıldığını bildirdi.

160'ı aşkın BM üyesi devlet onaylamıştı

Küresel ölçekte göçün daha iyi örgütlenmesini hedefleyen BM Göçmen Anlaşması geçen hafta Fas’ta düzenlenen zirvede kabul etmişti. Anlaşmayı 160’ı aşkın BM üyesi devlet onaylamıştı.