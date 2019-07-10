Belçika hükümetsiz 200 günü doldurdu

Başbakan Charles Michel’in istifasının üzerinden 200 gün geçmesine rağmen Belçika’da henüz bir hükümet kurulamadı.

Belçika’da Başbakan Charles Michel’in istifasının üzerinden 200 gün geçti, hala bir hükumet kurulamadı. Bu 200 gün her ne kadar 2011’de hükumetsiz geçen 541 günlük süreden çok uzak olsa da, 2007’de 200 içinde hükümetin kurulabildiği süreyi aştı.

Merkez sağ, aşırı milliyetçi Vlaams Belang’ı koalisyona dahil ederek bir hükumet kurabilir. Engeli ise 1989 ve 1992’de yapılan iki anlaşma. Bu anlaşmalarla geleneksel sağ partiler aşırı sağcılarla koalisyon yapmayı kendilerine yasakladı.

Altı partili merkez sol koalisyonu da mümkün değil. Sosyalist, yeşil ve merkez altı partinin toplam milletvekili sayısı Meclis’te çoğunluğu sağlayamıyor. Şu anda en olası koalisyon hükumeti olarak N-VA, sosyalist ve liberallerin kurabileceği koalisyon gösteriliyor.

Erken seçim gelebilir

Bir koalisyon hükumeti kurulamazsa, 11 milyon nüfuslu Belçika’yı erken seçim bekliyor.

Yerel basına göre ise Belçika’da 200 gündür bir hükümletin olmaması, bütçenin bir yanardağın etrafında dans etmesi anlamına geliyor. Meclis’in Finans ve Bütçe Komitesi bugün federal devletin işleyişini sağlamak için geçici on iki aylık rakamları vermeye çalışıyor. Uzmanlara göre bu geçici dönem ekonomiye gizli ölçülerde negatif yönde etki ediyor.

18 Aralık’ta Belçika Başbakanı Charles Michel, 18 Aralıkta koalisyon ortağı Flaman N-VA partisinin partinin hükumetten çekilmesinin ardından istifasını vermişti. O dönemde azınlık hükumeti kurarak başbakanlığa devam eden Michel, Sosyal Demokratlar ve Yeşiller’in güvensizlik oylamasına karşılık daha fazla direnememiş ve istifasını Belçika Kralı Philippe’e sunmuştu. Belçika’da 26 Mayıs 2019’da AB, genel ve bölgesel seçimler yapılmış, seçimler sonucunda federal hükumetin kurulması için gerekli 76 milletvekiline hiçbir parti sahip olamamıştı.