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Belçika Filistin misyonunun statüsünü arttırdı

Belçika Dışişleri Bakanı Reynders, Filistin'in ülkesindeki misyonunun statüsünün yükseltildiğini duyurdu.

08 Kasım 2018 Perşembe 22:21
Belçika Filistin misyonunun statüsünü arttırdı

Brüksel'de temaslarda bulunan Filistin Dışişleri ve Yurt Dışında Yaşayan Filistinliler Bakanı Riyad el-Malki'yle görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Reynders, "Kalkınma iş birliği ve diplomatların eğitimi konusunda yeni öncelikler belirlendi. Brüksel'deki Filistin misyonunun statüsü yükseltildi." ifadesini kullandı.

Reynders, görüşmede iki devletli barış çözümünün de görüşüldüğünü, bu çerçevede Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler'in (BM) oynayabileceği rolün de ele alındığını aktardı.

Diğer yandan Filistin medyasına konuşan Filistin misyonunun temsilcisi Abdul Rahim el-Farra, "Belçika'nın Filistin misyonunun diplomatik statüsünü yükseltme kararı, Filistin temsilcisini ülkedeki diğer büyükelçilerle aynı konuma taşımıştır." açıklamasında bulundu.

 

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 22:21
  1. Belçika
  2. Filistin
  3. misyon

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