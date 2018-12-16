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Belçika bu kadını konuşuyor! Resmen ülke tarihine geçti

Belçika'daki yerel seçimlerde Gent Belediye Başkan Yardımcısı olarak seçilen Hafsa El-Bazioui, ülke tarihine geçti.

16 Aralık 2018 Pazar 10:19
Belçika bu kadını konuşuyor! Resmen ülke tarihine geçti

Belçika'nın Gent kentinde belediye meclis adayı olarak ilk kez seçime giren Faslı başörtülü Hafsa El-Bazioui, 6 yıllığına Gent Belediye Başkan Yardımcısı olarak seçildi. El-Bazioui, "Seçim kampanyamı başörtümle yaptığım gibi 6 yıllık belediye başkan yardımcısı ve encümeni olarak da başörtümle devam edeceğim" dedi.

Belçika basınında geniş yankı uyandırdı

Geçtiğimiz 14 Ekim Yerel Seçimleri'nde Gent kenti belediye meclis adayı olarak ilk kez seçime giren 31 yaşındaki Faslı başörtülü Hafsa El-Bazioui aldığı çok sayıda oyla 6 yıllığına Gent Belediye Başkan Yardımcısı ve Personel, Kuzey-Güney İşbirliğinden Sorumlu Encümeni olarak seçildi. CD&V Partili Federal Milletvekili Veli Yüksel'in 2 bin 934 tercihli oy almasına karşılık hiç tanınmayan bir simanın 3 bin 981 tercihli oy alması Belçika basınında geniş yankı uyandırdı.

"Belçika'nın bir parçasıyım"

Belçika eski başbakanı ve AP Liberallar Grubu Başkanı Guy Verhofstadt, Flaman Parlamentosu Sp.a (Sosyalist) Partisi Grup Başkanı Joris Vandenbroucke gibi ünlülerden daha çok tercihli oy aldığına inanmadığını belirten Hafsa El-Bazioui, "14 Ekim seçim sonuçlarının açıklandığı zaman bir yanlışlık var, diye düşündüm. O gece hiç uyuyamadım. Ama gerçekten tanınan bir sima olmamama rağmen milletvekillerinden daha çok tercihli oy almam elbette beni çok sevindirdi. Mensubu olduğum Yeşiller Partisi'nde başörtü sorunu yaşamadım. Seçim kampanyamı başörtümle yaptığım gibi 6 yıllık belediye başkan yardımcısı ve encümeni olarak da başörtümle devam edeceğim. Belçika'da başörtülü ilk belediye meclis üyesi değilim ama ilk başörtülü belediye başkan yardımcısı ve encümeni olarak tarihe geçtim. Yabancı olarak anılmak istenmiyorum çünkü ben de Belçika'nın bir parçasıyım" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 10:19
  1. Van
  2. Belçika
  3. Parlamento
  4. 4 Ekim
  5. Hafsa El-Bazioui
  6. Gent Belediyesi

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