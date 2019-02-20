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Belçika Başbakanı Charles Michel, MR Partisi’nin Genel Başkanı oldu

Belçika Başbakanı Charles Michel, mensubu olduğu Reform Hareketi (MR) Partisi’nin Genel Başkanı oldu.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:29
Belçika Başbakanı Charles Michel, MR Partisi’nin Genel Başkanı oldu

Belçika Başbakanı Charles Michel, mensubu olduğu Reform Hareketi (MR) Partisi’nin Genel Başkanı oldu.


Belçika’da MR Partisi Genel Başkanı Olivier Chastel’in 26 Mayıs’ta yapılacak olan Avrupa Parlamentosu milletvekilliğine aday olması nedeniyle başkanlık koltuğunu bırakması üzerine Başbakan Charles Michel parti genel başkanlığına getirildi. Seçimlerine sayılı günler kala MR Partisi’nde yapılan değişiklik muhalefetin tepkisine neden oldu.



Belçika’da ilk kez başbakan aynı zamanda parti başkanı oluyor


Yapılan değişiklikle, Belçika’da ilk kez bir başbakan aynı zamanda mensubu olduğu partisinin genel başkanı oldu. 2011 ile 2014 yılları arasında da MR Partisi’nde başkanlık koltuğuna oturan başbakan Michel, 26 Mayıs’ta yapılacak olan seçimler nedeniyle anket araştırmaları sonucunda düşen oy oranını tekrar yükseltmek için çaba sarf edecek.



Wouter De Vriendt tepki gösterdi


Flaman Groen (Yeşiller) Partisi Federal Meclisi Grup Başkanı Wouter De Vriendt duruma tepki göstererek, "Başbakan Michel’in hem başbakan ve hem de parti başkanı olması doğru bir davranış değil. Başbakan olarak hükümet çalışmalarını mı ağırlık verecek yoksa yaklaşan seçimler için partisinin oy artışı için mi çalışacak?" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:29
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