  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Belçika Bakanını taşıyan uçak yine arıza yaptı: Diplomasi havada kaldı
Dünya

Belçika Bakanını taşıyan uçak yine arıza yaptı: Diplomasi havada kaldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Belçika Bakanını taşıyan uçak yine arıza yaptı: Diplomasi havada kaldı

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot'un, Kolombiya'daki CELAC Zirvesi'ne giderken kullandığı Savunma Bakanlığı'na ait uçak, önce yakıt arızası, ardından motor arızası yaşadı ve Karayipler'deki Sint Maarten Adası'na acil iniş yapmak zorunda kaldı. Bakan, zirvedeki önemli görüşmeleri kaçırırken, sözcüsü yaşananların "Belçika'nın itibarını" zedelediğini ifade etti.

Belçika'nın üst düzey diplomatik temsilcileri, ülkeye ait resmi uçaklarda yaşanan teknik arızalar nedeniyle uluslararası alanda zor durumda kalmaya devam ediyor. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot'un, Kolombiya'daki Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Zirvesi'ne giden uçağı, birbiri ardına yaşadığı arızalar nedeniyle Sint Maarten Adası'na acil iniş yaparak bakanın zirveye katılımını engelledi.

Belga ajansının Prevot'un sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, uçak Karayip Denizi'ndeki Sint Maarten Adası'na acil iniş yaptı.

Belçika'dan hareket eden Prevot'un uçağı önce yakıt arızası nedeniyle İngiltere üzerinden geri dönüş yapmak zorunda kaldı.

Başkent Brüksel'deki Melsbroek Askeri Havaalanı'na dönen uçak, onarım ve sertifikasyonunun yapılmasının ardından tekrar havalandı.

Daha sonra pilot, motor arızası nedeniyle güvenlik gerekçesiyle acil iniş yapılması gerektiğini yolculara bildirmek üzere kokpitten çıktı.

Bunun üzerine uçak, Karayipler’deki Sint Maarten Adası'na acil iniş gerçekleştirildi. İniş sorunsuz şekilde tamamlandı.

Arızanın giderilmesini bekleyen heyet, geceyi adadaki bir otelde geçirdi.

CELAC Zirvesi'ne giden Prevot ise birkaç önemli görüşmeyi kaçırdı.

Prevot'un sözcüsü, "Her seferinde zarar gören Belçika’nın itibarının yanı sıra farklı zirvelere katılma kapasitesi de etkileniyor.” ifadelerini kullandı.

FRANCKEN’DAN YENİ UÇAK ALINMASINA DESTEK

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan Prevot ve heyetini taşıyan Belçika Savunma Bakanlığına ait Falcon tipi uçak hakkında açıklama yaptı.

Söz konusu uçaklarla kraliyet ailesi mensupları, hükümet üyeleri ve NATO personeli de başta olmak üzere çok sayıda kişinin dünyanın dört bir yanına seyahat ettiğini belirten Francken, "Uçaklarımızdaki personel son derece profesyonel ve onlara bir kez daha özel teşekkürlerimi bu mesaj aracılığıyla iletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Francken, 12 Kasım'da Belçika Temsilciler Meclisi'nde görüşülecek askeri programlama yasasının Beyaz Filoya iki yeni uçağın alınmasını kapsadığını anımsatarak, "Yasa Meclis tarafından onaylandığında, yeni uçakların tedarik süreci başlatılabilir. Belçika Savunma Bakanlığına gerekli talimatı verdim." bilgisini verdi.

Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde, ilkbaharda Şili’ye yaptıkları bir görev sırasında başka bir uçakta da çeşitli sorunlar yaşamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya Türkiye gelişmesini duyurdu: Tamı tamına 5 milyon 525 bin kişi
Ekonomi

Rusya Türkiye gelişmesini duyurdu: Tamı tamına 5 milyon 525 bin kişi

Rusya Federal Güvenlik Servisi, 2025’in ilk dokuz ayında Rus turistlerin en çok tercih ettiği ülkenin Türkiye olduğunu duyurdu.
MR cihazında unutulan kadın dehşeti yaşadı! Bir saat sonra fark ettiler!
Gündem

MR cihazında unutulan kadın dehşeti yaşadı! Bir saat sonra fark ettiler!

İzmir Tire Devlet Hastanesi’nde baş dönmesi şikayetiyle Nöroloji Polikliniği’ne giden bir kadın, iddiaya göre MR cihazında yaklaşık bir saat..
"Anti-Siyonizm Kongresi" İstanbul'da başladı "Şeytanı kahretmek mümkün ama yok etmek mümkün değildir"
Gündem

"Anti-Siyonizm Kongresi" İstanbul'da başladı "Şeytanı kahretmek mümkün ama yok etmek mümkün değildir"

Siyonizm’e karşı mücadelenin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen “Anti-Siyonizm Kongresi”nde yapılan konuşmalarda, sivil toplum kurulu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23