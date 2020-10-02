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Aktüel Belarus'tan batı ülkelerinin yaptırım kararına tepki
Aktüel

Belarus'tan batı ülkelerinin yaptırım kararına tepki

Belarus, AB tarafından alınan yaptırım kararlarına tepki gösterirken, Birleşik Krallık ve Kanada'dan bazı yetkilileri yaptırım listesine alacak

Yeniakit Publisher
2020-10-02 19:22:33 -
Belarus'tan batı ülkelerinin yaptırım kararına tepki

MİNSK (AA) - Belarus Dışişleri Bakanlığı, batılı ülkelerin Belarus'a yönelik yaptırım kararlarına tepki göstererek, "Avrupa Birliği (AB) yaptırım kararıyla komşusu Belarus’u uzaklaştırdı." açıklamasında bulundu.

Belarus Dışişleri Bakanlığı, AB’nin yanı sıra Birleşik Krallık ve Kanada tarafından Belaruslu yetkililere yönelik alınan yaptırım kararlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Son dönemde Belarus’un, AB ile ilişkileri güçlendirmek için çok sayıda adım attığı kaydedilen açıklamada, "AB ise yaptırım dışında bir şey sunmuyor. Bu, ikili ilişkileri geliştirmek isteyen herkesi bekleyen bir ödül. AB, yaptırım kararıyla komşusu Belarus’u uzaklaştırdı." ifadeleri kullanıldı.

Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz da Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’yu yaptırım listesine alan Birleşik Krallık ve Kanada’ya tepki göstererek, "Belarus da Birleşik Krallık ve Kanada'dan bir dizi yetkiliye benzer kısıtlamalar getiriyor." dedi.

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Belarus tarafından alınan karşı yaptırım kararlarının Rusya tarafından da uygulamaya konulacağını açıkladı.

AB, Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimine hile karıştırdıkları, göstericilere ve muhalefete baskı uyguladıkları gerekçesiyle 40 kişiye yaptırım uygulama kararı almıştı.

İngiltere ve Kanada da Lukaşenko ile oğlu Viktor Lukaşenko'nun da aralarında olduğu üst düzey yetkililere yaptırım kararı almıştı.



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