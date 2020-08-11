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Dünya

Belarus’taki protesto gösterilerinde bir kişi hayatını kaybetti

Belarus İçişleri Bakanlığı, ülkede Cumhurbaşkanlığı seçimlerini protesto eden göstericilerden birinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 08:39:00 -
Belarus’taki protesto gösterilerinde bir kişi hayatını kaybetti

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun seçimleri kazanmasını protesto etmek için Minsk'te izinsiz olarak yapılan gösterilere özel kuvvetlerin müdahale ettiği duyuruldu. 

Göstericileri dağıtmaya çalışan özel kuvvetlerin üzerine bir kişinin tanımlanamayan bir patlayıcı atmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, "Patlayıcı göstericinin elinde patladı ve hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.

'Organizatörler insanları yasa dışı olaylara teşvik ediyor'

İçişleri Bakanı Yuriy Karayev de yaptığı açıklamada, Belarus ve halkının çıkarlarına hizmet etmeyenlerin durumu bozmaya ve toplumu anlaşmazlığa yönelik girişimlerde bulunduğunu belirtti.

Karayev, “Organizatörlerin insanları yasa dışı olaylara teşvik ederek sarf malzemesi gibi kullandığı çok açık. Çocukları kullanarak kirli oyunlarına alet ettiler.” şeklinde konuştu.

Güvenlik güçlerinin pek çok defa vatandaşları uyardığını ve toplumu manipüle eden bilgi teknolojilerine karşı ihtiyatlı davranmalarını istediğini hatırlatan Karayev, bu uyarıların dinlenilmemesi nedeniyle hem izinsiz gösterilere katılanların ve hem de polisin acı çektiğini kaydetti.

Ülkedeki durumun istikrarsızlaştırılmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Karayev, “Bunun için yeterli gücümüz ve imkanımız var. Her türlü yasa ihlallerinin bastırılacağı ve faillerin sorumlu tutulacağı konusunda uyarıyoruz." şeklinde konuştu.

 

 

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