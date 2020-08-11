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Aktüel

Belarus’ta seçim sonuçlarını protestolar sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-11 22:25:19 -
Belarus’ta seçim sonuçlarını protestolar sürüyor

MİNSK (AA) - Belarus’ta kesin olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko’nun kazanmasını protesto etmek için göstericiler üçüncü gün yine sokaklara çıktı.

Başkent Minsk başta olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde geceleri izinsiz gösteriler yapan protestocular, sosyal medyadan yaptıkları çağrılarla tekrar şehir meydanlarında toplanmaya çalıştı.

Gösterilerin en yoğun yaşadığı Minsk’te şehir merkezinde çok sıkı önlem alan güvenlik güçleri, caddelerdeki küçük grupların meydanlara ilerlemesini engelledi.

Protestocuların, yol kenarlarında toplanarak Lukaşenko karşıtı sloganlar attığı görüldü. Protestocular, dün gece barikatların kurulduğu Puşkin Meydanı’nda yeniden toplanmaya çalıştı. Ayrıca Puşkin Meydanı’nda gösteriler esnasında dün hayatını kaybeden kişi için karanfil bırakıldı.

Öte yandan Belarus’un yurtdışındaki bazı büyükelçilikleri önünde de protesto gösterileri yapıldı. Belarus’un Moskova Büyükelçiliği önünde toplanan grup, sık sık sloganlar attı, Rus polisi göstericilere müdahale etmedi.

Belarus’ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Merkez Seçim Komisyonunun açıkladığı kesin olmayan sonuçlara göre, mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko yüzde 80 oy alarak seçimin galibi olmuştu.


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