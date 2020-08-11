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Dünya

Belarus’ta seçim sonuçlarını protesto gösterileri gece boyunca devam etti

Belarus’ta kesin olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko’nun kazanmasını protesto edenler, polisin müdahalesine rağmen izinsiz gösterilerini sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 08:32:00 -
Belarus’ta seçim sonuçlarını protesto gösterileri gece boyunca devam etti

Belarus’ta seçim sonuçlarını protesto etmek üzere izinsiz gösteriler tekrar başladı

Belarus’ta kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko’nun kazanmasını protesto etmek için göstericiler yine sokaklara çıktı. ( Marina Serebryakova - Anadolu Ajansı ) 

Protestoların yoğun olarak yaşandığı başkent Minsk’te göstericiler ile güvenlik güçleri sık sık karşı karşıya geldi. İçişleri Bakanlığına bağlı özel kuvvetler ve polisin müdahalesine molotof kokteyli ve taş atarak karşı koyan göstericiler, bazı caddelere demir parmaklıklar ve çöp tenekelerinden barikatlar kurdu, araba lastikleri yaktı.

Güvenlik güçlerinin sık sık gaz ve ses bombası kullanarak gerçekleştirdiği müdahaleye rağmen protestocular dağılmamak için direndi. Güvenlik güçlerinin sert müdahalesine topluca saldırarak cevap veren göstericiler, alanlardan ayrılmadı.

Çok sayıda protestocu gözaltına alındı

Polis ile göstericiler arasında yaşanan arbedede yaralananlar oldu, çok sayıda protestocu gözaltına alındı.

Muhalefet, sosyal medyadan, diğer şehirlerden Minsk’teki protestoların desteklenmesi için çağrıda bulundu.

Diğer şehirlerde ise polisin durumu kontrol altına aldığı bildirildi.

Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Merkez Seçim Komisyonunun açıkladığı kesin olmayan sonuca göre, mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko yüzde 80 oy alarak seçimin galibi olmuştu.

 

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