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Dünya

Belarus'ta seçim isyanı! Çok sayıda yaralı var

Belarus'ta pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçimlerini 26 yıldır ülkeyi yöneten Aleksandr Lukaşenko kazanınca ülkede sokaklar karıştı. Çıkan olaylarda onlarca kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 05:11:00 -
Belarus'ta seçim isyanı! Çok sayıda yaralı var

Belarus'taki devlet başkanlığı seçimlerini mevcut devlet başkanı Aleksandr Lukaşenko resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 76,7 ile kazandığını ilan etti.

Bunun üzerine seçimlerin hileli olduğunu iddia eden muhalifler sokaklara akın etti. Çok az kişi ile başlayan protestolar alevlenerek tüm ülkeye yayıldı. Polis göstericilere çok sert müdahale etti. Güvenlik güçlerinin müdahalesinde onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Muhalif lider itidal çağrısı yaptı

Ülkedeki sokak olaylarının artması üzerine gece yarısı mesaj yayınlayan muhalif lider Svetlana Tikhonavskaya polis ve jandarmayı itidalli olmaya davet etti. Ülkedeki olaylarla ilgili, Aleksandr Lukaşenko'dan henüz bir açıklama gelmedi.

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