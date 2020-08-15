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Aktüel

Belarus’ta cumhurbaşkanı seçimi sonrası protestolar sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-15 16:43:08 -
Belarus’ta cumhurbaşkanı seçimi sonrası protestolar sürüyor

MİNSK (AA) – Belarus’ta cumhurbaşkanı seçimini Aleksandr Lukaşenko’nun kazanmasına yönelik protestolar devam etti.

Başkent Minsk’te gösterilerin başladığı günlerde Puşkin Meydanı'nda polisin müdahalesi esnasında çıkan olaylarda yaşamını yitiren bir protestocunun anısına çiçek koyma töreni düzenlendi. Törene katılan yüzlerce kişi olay yerine çiçek bıraktı.

Belarus İçişleri Bakanlığı, 10 Ağustos’ta Puşkin Meydanı’nda tanımlanamayan bir patlayıcıyı güvenlik güçlerinin üzerine atmaya çalışan bir protestocunun cismin infilak etmesi sonucu hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Bu arada, Grodno şehir merkezinde de protesto amaçlı miting düzenlendi. Miting esnasında Lukaşenko aleyhinde sloganlar atıldı, devlet fabrikalarında iş bırakma eylemleri çağrısı yapıldı.

Bazı şehirlerde de küçük gruplar eylemler yaptı. Ülke genelinde büyük çapta gösteriler gerçekleşmedi.

Belarus’un Moskova Büyükelçiliği önünde de Rus muhalif gruplarının desteğiyle protesto düzenlendi.

Geçen hafta Belarus’ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini Lukaşenko’nun kazandığının ilan edilmesinden sonra protestolar başlamıştı. 6 gün boyunca gösteriler sürmüştü.

Belarus Merkez Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, cumhurbaşkanı seçimlerini Aleksandr Lukaşenko’nun yüzde 80,1 oyla kazandığı, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10,12'de kaldığı duyurulmuştu.

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