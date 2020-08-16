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Aktüel

Belarus'ta Cumhurbaşkanı Lukaşenko'ya karşı protestolara 200 bin kişi katıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-16 23:58:01 -
Belarus'ta Cumhurbaşkanı Lukaşenko'ya karşı protestolara 200 bin kişi katıldı

MİNSK (AA) - Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından ülke genelinde protestolar devam ederken, muhalefet kaynaklarına göre başkent Minsk'teki gösterilere 200 bin kişi katıldı.

Protestoların 8'inci gününde Minsk'te Stella Meydanı'nda toplanan Lukaşenko karşıtı göstericiler, bir süre "Lukaşenko git" sloganları attıktan sonra hükümet binasının bulunduğu Bağımsızlık Meydanı'na yürüdü.

Akşam saatinde meydanda yapılan protesto gösterilerinin ardından kalabalık Minsk'in caddelerine dağılarak, eylemlerine kaldırımlarda slogan atarak devam etti. Bağımsızlık Caddesi'nin trafiğe açılmasından sonra pek çok araç da klakson çalarak protestoculara destek verdi.

Polisin müdahale etmediği gösteriler olaysız sona erdi.

Muhalefet kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Lukaşenko karşıtı mitinge 200 bin civarında katılım oldu.

Ülke genelinde farklı şehirlerdeki meydanlarda da Aleksandr Lukaşenko karşıtı gösteriler yapıldı.

Geçen hafta Belarus'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini Lukaşenko'nun kazandığının ilan edilmesinden sonra protesto gösterileri başlamıştı.

Belarus Merkez Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80,1 oyla kazandığı, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10,12'de kaldığı duyurulmuştu.

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