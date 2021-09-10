  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ABD'de kürtaj dalaşı
New York borsası değer kaybetti
Bir zamanlar Milli Takım'ı çalıştırmıştı! Emeklilik kararı aldı
Rus kozmonotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda uzay yürüyüşüne çıktı!
Dünya Belarus ve Rusya'dan tarihi imza
Dünya

Belarus ve Rusya'dan tarihi imza

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 28 maddelik Rusya-Belarus Birlik Devleti programı üzerinde anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 00:59:00 -
Belarus ve Rusya'dan tarihi imza

Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko Kremlin Sarayı'nda yaklaşık 3,5 saatlik görüşmesinden sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Lukaşenko ile Birlik Devleti'nin ekonomik ve sosyal alanlarda entegrasyonu sağlayacak 28 maddelik programı üzerinde konuştuklarını belirten Putin, programın genel olarak iki ülkenin ekonomisinin çeşitli alanlarını birleştirmeye, ortak finans ve enerji piyasaları oluşturmaya, ortak sanayi ve tarım politikaların uygulanmasına yönelik olduğunu ifade etti.

Putin, "Bugün 28 maddelik programın tümünün kabul edildiğini memnuniyetle belirtmek isterim." ifadesini kullandı.

Belarus'un başkenti Minsk'te 10 Eylül'de Birlik Devleti Bakanlar Konseyi toplantısında programın onaylanacağını belirten Putin, daha sonra programın yıl sonuna kadar toplanması planlanan Birlik Devleti Yüksek Konseyi'nde kabul edileceğini kaydetti.

Putin ayrıca, Belarus'a sevk edilen doğal gazın gelecek yıl da bu yılın fiyatı gibi 128,5 dolar kalacağını söyledi.

'Entegrasyon Belarus ve Rus halkı için kötü bir şey içermiyor'

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Birlik Devleti programının iki ülkenin ekonomi kurumları için eşit şartlar sağladığına dikkati çekerek, Belarus ve Rus şirketler için adil rekabet oluşması gerektiğini, entegrasyonun eşitlik, karlı ve verimli iş birliği için başlatıldığını vurguladı.

Lukaşenko, "Entegrasyon Belarus ve Rus halkı için kötü bir şey içermiyor, karşılıklı çıkar özelliği taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Belarus ve Rusya arasında ortak para birimine geçişin her iki ülkenin merkez bankalarının isteği üzerine gündemden çıkarıldığına işaret eden Lukaşenko, ancak ileride tekrar bu meselenin gündeme alınabileceğini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay