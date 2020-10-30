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Dünya Belarus sınırlarını kapadı
Dünya

Belarus sınırlarını kapadı

Belarus Devlet Başkanlığına seçilen Aleksandr Lukaşenko, seçimlerde muhalefeti destekleyen Letonya, Litvanya, Polonya ve Ukrayna’ya sınırları kapadı.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 10:36:00 - 2020-10-30 10:47:30
Belarus sınırlarını kapadı

Belarus’ta 9 Ağustos tarihinde yapılan Devlet Başkanlığı seçimlerini ülkeyi 26 yıldır yöneten Aleksandr Lukaşenko kazanmıştı. Belarus’un, batı yanlısı sınır komşuları ise seçimlerin ardından muhalefeti desteklemişti. Muhalefetin liderlerinden olan ve seçimlerde yüzde 10 oy alan Svetlana Tikhanovskaya güvenlik endişelerinin olduğunu öne sürerek Litvanya’ya sığınması üzerine bazı muhalefet liderleri ise Ukrayna, Polonya ve Letonya’ya kaçtı.

Polonya, Litvanya ve Letonya, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Devlet Başkanlığı’nı meşru görmediklerini açıklayarak ülkenin geçici Devlet Başkanı olarak Svetlana Tikhanovskaya olduğunu ilan etti. Belarus sınır komşuları arasında sadece Rusya ile iyi ilişkiler kurdu. Kremlin tarafından desteklenen Lukaşenko iktidarı batı yanlısı diğer komşularına karşı tavır aldı.

Belarus Devlet Sınır Komitesi tarafından yapılan açıklamada 4 ülkeyle sınırların kapatıldığı açıklandı. Gerekçe olarak koronavirüs salgını öne sürülürken ülkedeki muhalefet hareketi bu gerekçeyi samimi bulmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada ise, “Komşu ülkelerdeki mevcut koronavirüs salgınıyla alakalı olarak Letonya, Litvanya, Polonya ve Ukrayna’dan ülkeye giriş ve çıkışlar geçici olarak kısıtlanmıştır” denildi.

Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius Belarus tarafından yapılan duyuru ile ilgili açıklama yaparak, “Bize şuana kadar yapılan bir bildirim yok. Gayri resmi kanallardan edindiğimiz bilgilere göre Korona virüs gerekçe gösterilmiş. Bu gerekçenin önemli bir gerekçe olduğunu sanmıyorum” diyerek Belarus tarafının kararını eleştirdi.

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