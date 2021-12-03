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Dünya Belarus, AB'nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi
Dünya

Belarus, AB'nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi

Belarus Dışişleri Bakanlığı, AB yaptırım kararlarının göçmen kriziyle ilgisi olmayan Belaruslu işletmeleri içerdiğini, küresel göç krizinin gerçek nedenlerinin görmezden gelindiğini ve tüm sorumluluğun Belarus’a yüklendiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 09:42:00 -
Belarus, AB'nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Avrupa Birliğinin (AB) Belarus'a karşı aldığı yaptırım kararlarının "absürtlüğünün derin ve içeriğinin anlaşılmasının zor" olduğu ifade edildi.

Tüm bu politikaların amacının Belarus'u ekonomik olarak boğmak ve Belarusluların hayatını olabildiğince zor hale getirmek olduğuna dikkati çekilen açıklamada, AB’nin "barbarca" ve "insanlık dışı" yaptırımları kaldırmasını talep eden milyonlarca Belaruslu işçinin çağrılarına kulak asmadığı ve Avrupalı tüketicilerin, tedarikçilerin ve şirketlerin zarar görmesini de umursamadığının altı çizildi.

Açıklamada, Avrupalı yetkililerin göç kriziyle ilgili olarak sağduyuya, ortaya konan gerçeklere, başlatılan teknik müzakerelere ve Belarus tarafının yasa dışı göçü önlemek için aldığı ek önlemlere rağmen iki yüzlü bir şekilde yaptırım kararı icat ettikleri vurgulanarak, "Küresel göç krizinin gerçek nedenleri açıkça görmezden gelinirken, tüm sorumluluk Belarus’a yükleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Belirli Avrupa çevrelerinin ticari çıkarlarına yönelik kararlar alındığına işaret edilen açıklamada, "Bu yaptırım paketi, göçmen kriziyle ilgisi olmayan Belaruslu işletmeleri içeriyor. Bunun arkasında rakiplerden kurtulma arzusu yatmaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

"Bölgenin güvenliği tehlikeye giriyor"

Açıklamada, Belarus’un Batı’dan gelen bu tür zorluklarla ilk kez karşılaşmadığı hatırlatılarak, yaptırımların her iki taraf için de olumsuz etkiler yaratacağına dikkat çekildi. AB’nin aldığı bu kararlara karşı sert, asimetrik ve uygun önlemler alınacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu süreç ne kadar devam ederse, tüm bölgemizin istikrarı ve güvenliği için tehlike o kadar belirgin hale geliyor. Her şeyin suçlusu yalnızca yaptırım sarmalının ve saldırganlığın başlatıcısı olan AB’dir. Hala Avrupalı ​​politikacıları daha iyi düşünmeye çağırıyoruz."

AB, insan hakları ihlalleri ve göçmenlerin siyasi araç olarak kullanılmasının devam ettiği gerekçesiyle Belarus’a karşı 5'inci yaptırım paketini onaylamış, 17 kişi ve 11 kuruluşu daha yaptırım listesine dahil ettiğini duyurmuştu.

Belarus'a komşu AB ülkelerine yasa dışı geçişleri kolaylaştıran faaliyetleri organize eden veya buna katkı sağlayan kişi ve kuruluşların da yaptırım listesine alındığı bildirilmişti.

 

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