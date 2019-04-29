Ağır mı kaldırdınız? Yere eğilip doğrulurken beliniz mi kilitlendi? Gün içerisinde yapmamız gereken en basit işlerden dahi bizi alıkoyan bel tutulması herkesin aniden başına gelebilen bir durum. Kaslarda meydana gelen gerginlik ve eklemlerde oluşan deformasyon da bel tutulmasının başlıca nedenleri arasında yer alır. Peki, uzun süren bel tutulmalarında ne yapmalıyız? Bel tutulmasına hangi bölüm de bakılır? İşte açıklaması…

Bel tutulması nedir?

Bel tutulması; yürüme, ağır kaldırma, eğilip-kalma vb. gündelik aktiviteler esnasında aniden oluşan eklem deformasyonu sonucunda hareket kabiliyetinin sınırlanması durumudur. Adından da anlaşılacağı üzere bel tutulması yaşandığı anda kişi hareket edemez ve tutulma anındaki pozisyonunu değiştiremez. Bel tutulması hafife alınmayacak bir durum olup 3 günden fazla süren bel ağrıları için muhakkak bir uzman hekime başvurmak gerekir.

Bel tutulmasına hangi bölüm bakar?

Bel tutulması ve beraberinde eşlik eden ağrılarınız kısa sürede geçmiyorsa ve gündelik hayatınızda eğilme, kalkma, oturma vb. hareketleri gerçekleştirirken zorluk yaşıyorsanız uzman bir hekime danışmanız faydalı olacaktır. Çevrenizde bel tutulması için hangi doktora gidilir sorusuyla karşılaşıyorsanız ya da bizzat sizin bel tutulması probleminiz varsa gitmeniz gereken bölüm ve doktorlar, Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroşirürji servisleridir. İlk etapta hastanelerin ortopedi bölümüne başvurulabilir. Yapılan kontrollere göre gerek olması halinde diğer bölümlere yönlendirilebilirsiniz.

Bel tutulmasına iyi gelecek yöntemler var mı?

Bel ağrılarının büyük kısmı mekanik sorunlardan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle de günümüzde cerrahi tedavi oranları belirgin oranda azalmış olup çoğu bel sorunu, fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri ile tamamen çözülmektedir. Bu nedenle bel tutulmasına iyi gelen şeyler arasında egzersiz ve masaj ilk sıralarda yer almaktadır. Bel ağrısı için uygulanabilecek egzersiz yöntemlerini, internette yer alan uzmanlar tarafından önerilmiş videolar eşliğinde bulabilirsiniz.