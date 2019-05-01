Bilimsel adıyla ‘’gonore’’, toplum arasındaki adıyla bel soğukluğu olarak bilinen bu hastalık, çoğu zaman enfeksiyon ağırlaşmadan kendini belli etmez. Göz, ağız, boğaz gibi bölgelere dahi yayılma olasılığı bulunan bel soğukluğu hastalığı için hangi doktora gidilmelidir? Tedavisi nedir? Bel soğukluğuna hangi bölüm bakar? İşte açıklaması…

Bulaşıcı bir hastalıktır!

Bel soğukluğu, daha çok erkeklerde görülen bir hastalık olsa da kadınların bu enfeksiyonu kapma olasılıkları her zaman daha fazladır. Bel soğukluğu aynı zamanda bir cinsel hastalık tipidir.

Bel soğukluğu, idrar yoluna cinsel yol ile bulaşan yaygın bir hastalıktır. Bel soğukluğunun belirtileri ise çok belirgin olmamakla birlikte enfeksiyon başlangıcına kadar da kendisini fark ettirmez. Hastalık tedavi edilmediği sürece eklem iltihabı ve kısırlık gibi ciddi problemlere yol açabilir. Bel soğukluğuna neden olan bakteriler, vücudun nemli yerlerinde, bilhassa da üreme bölgelerinde gelişim göstermektedir. Bel soğukluğu en çok üreme bölgelerinde kendisini gösterse de ağız, boğaz ve göz gibi bölgelerde de kendisini gösterebilir.

Bel soğukluğuna hangi bölüm bakar?

Bel soğukluğu, çoğunlukla idrar yollarındaki enfeksiyon sebepleri ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Cinsel yaşamı da doğrudan etkileyen bel soğukluğu tedavisi için, üroloji klinikleri bu konuda yetkin olan bölümdür.

Bel soğukluğunun tedavisi var mı?

Bel soğukluğu tedavisi için antibiyotik kullanımı gerekebilir. Geçmişte bel soğukluğu tedavisinde penisilin antibiyotiği iğnesi ile kolayca tedavi edilebilmekteydi. Lakin tıbbın gelişmesi kadar, bakterilerin de bu antibiyotiklere karşı direnç kazanması ile farklı tedavi yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Günümüzde hem erkek hem de kadınlar için bel soğukluğu tedavisinde kullanılabilecek çok güçlü antibiyotikler keşfedilmiştir. Bel soğukluğu için kullanılan antibiyotikler; sefiksim, ofloksasin ve siprofloksasin gibi antibiyotiklerdir.