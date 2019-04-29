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Bel kayması hangi bölüme girer?

Genellikle pek belirti göstermeyen bel kayması L5 omurun S1 omur üzerine kayması şeklinde kendini gösterir. Özellikle adolesan çağda ağrı gözlenirken yetişkin çağda ciddi sorunlar oluşturmadığı görülür. Eğer siz de belinizdeki ağrının kaynağının bel kayması olabileceğini düşünüyorsanız alanında uzman bir doktora görünmelisiniz. Peki, bel kayması nedir? Belirtileri nelerdir? Bel kayması hangi bölüme girer? Bel kayması için hangi bölümden randevu alınmalıdır? İşte Doç. Dr. Mehmet Aydoğan’ın açıklaması…

29 Nisan 2019 Pazartesi 18:39
Bel kayması hangi bölüme girer?

Genellikle pek belirti göstermeyen bel kayması L5 omurun S1 omur üzerine kayması şeklinde kendini gösterir. Özellikle adolesan çağda ağrı gözlenirken yetişkin çağda ciddi sorunlar oluşturmadığı görülür. Eğer siz de belinizdeki ağrının kaynağının bel kayması olabileceğini düşünüyorsanız alanında uzman bir doktora görünmelisiniz. Peki, bel kayması nedir? Belirtileri nelerdir? Bel kayması hangi bölüme girer? Bel kayması için hangi bölümden randevu alınmalıdır? İşte Doç. Dr. Mehmet Aydoğan’ın açıklaması…

Bel kayması (spondilolistezis) nedir?

Omurga, omur denilen birbirine bağlı bir seri kemikten oluşur. Doç. Dr. Mehmet Aydoğan erişkin insanların yaklaşık % 5inde bel bölgesinin en altındaki omurların üst ve alt eklemlerini birleştiren kemik kısmında gelişimsel bir kırık olabileceğini dile getirdi. Bu kırık omurun bir veya iki kenarında birden olabilir.

Genellikle çok hareketli olan bel bölgesinin alt omurlarındaki aşırı yüklenmeye bağlı oluşan “stres kırıklarıdır”. Bu kırıklara “spondilolistezis” denir.

Bu bölgenin çok hareketli olması nedeniyle de bu kırıkların çoğu zaman iyileşmeyeceğini anlatan Doç. Dr. Mehmet Aydoğan, ancak bu kırıkların genelde adolesan çağda ağrıya neden olurken, erişkin çağlar da ciddi sorun yaratmayabileceğinden bahsetti. Bazı hastalarda ise kırık nedeniyle üstteki omurlar alttaki omurgaya göre öne doğru kayabilirler.

Bu duruma da “bel kayması” ya da “spondilolistezis” denir. Spondilolistezis kayma miktarına bağlı olarak daha ciddi sorunlara neden olabilir. Bu tip kırık nedeniyle olan “ bel kaymaları” tıp dilinde “istmikspondilolistezis” diye adlandırılır ve genellikle L5 omurun S1 omur üzerinde kayması şeklinde görülür. Bel ağrısı nedeniyle doktora başvuran hastaların %5 ila 10 ‘unda bel kayması olduğu tespit edilmiştir.

Doç. Dr. Mehmet Aydoğan, bel kaymasının diğer bir türünün omurga ve çevresi bağ dokularında yaşlanma sonucu meydana gelen yıpranma nedeniyle genellikle 40 yaş üstünde görülen “bel kayması” olduğunu belirtti. Bu sorun, tıp dilinde “dejeneratifspondilolistezis” diye adlandırılır. Yaşlanma ve yıpranma ile ortaya çıkan bel kayması genellikle L4 omurun L5 üzerinde öne doğru kaymasıdır. Bel kaymasına çoğu zaman “dar kanal da eşlik eder.

Bel kayması belirtileri nelerdir?

Stres kırıkları (spondilolistezis) her zaman klinik belirti vermeyebilir. Bazen başka nedenlerle çekilen bel filmlerinde tesadüfen ortaya çıkabilir. Eğer klinik bulgu var ise bunlar, bel ağrısı, kaba etlerde ağrı, bel kaslarında gerginlik ve daha nadiren bacaklarda uyuşma ve ağrı (siyatik ağrısı) ve ayaklarda kuvvet kaybı şeklinde ortaya çıkabilir. Ağrılar genellikle ayakta durma, yürüme ve diğer aktiviteler ile artarken, istirahat ile azalır.

İstirahat etmek iyi gelecektir

Şikâyetiniz sadece bel ağrısı ise, kayma miktarınız şiddetli değil ise ve doktorunuz muayenesinde ve tetkiklerinde ciddi bir sinir basısı ve etkilenmesi düşünmemişse, ilk seçilecek tedavi yöntemi cerrahi olmayan tedavi yöntemleridir. Bu yöntemler, istirahat, ağrı kesici ve antiinflamatuar ilaçlar, geçici korse kullanımı ve fizik tedavi yöntemlerinden biri veya birkaçı olabilir.

Bel kayması hangi bölüme girer?

Bel kaymasında ilk önce bir genel cerraha başvurabilirsiniz. Tabii bel bölgesi rahatsızlıkları kemik, kas ya da sinirlerin üzerinde oluşan baskı nedeniyle meydana gelebildiği için hekim sizi nörolog, beyin ve sinir cerrahı, ortopedist ya da fizik tedavi uzmanına sevk edebilir.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 18:39
  1. Ağrı
  2. bel ağrısı için egzersiz
  3. bel kayması
  4. bel kayması neden olur
  5. bel kayması nasıl tedavi edilir
  6. bel kayması için hangi doktora gidilir
  7. bel kayması için hangi bölüme gidilir
  8. bel kaymasına hangi doktor bakar

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