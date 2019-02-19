0553 313 94 23

Bel fıtığı nedir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Bel fıtığı günümüzde yaygın bir hastalıktır. Özellikle hareketsizlik, uzun süre oturarak çalışma veya yanlış bir hareket yapma gibi durumlar sonucu maruz kalınan bel fıtığı günlük yaşamı oldukça zorlaştırır. Peki bel fıtığının tedavisi nasıldır? Bel fıtığının altında yatan sebepler nelerdir? İşte detaylar...

19 Şubat 2019 Salı 20:23
Bel fıtığı nedir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Bel fıtığı günümüzde yaygın bir hastalıktır. Özellikle hareketsizlik, uzun süre oturarak çalışma veya yanlış bir hareket yapma gibi durumlar sonucu maruz kalınan bel fıtığı günlük yaşamı oldukça zorlaştırır. Peki bel fıtığının tedavisi nasıldır? Bel fıtığının altında yatan sebepler nelerdir? İşte detaylar...

Her bel ağrısı bel fıtığı değildir. Bel fıtığı MR'da belli olmaktadır. Bel fıtığı nedir? Bel fıtığı nasıl geçer? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Bel fıtığı neden olur?

Medical Park Karadeniz Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Tosun, bel ve boyun fıtığı konusunda uyarılarda bulunarak, düzenli spor ve egzersiz yapanlarda bel fıtığının daha az görüldüğünü belirtti. Bel ve boyun fıtıklarının çoğunlukta orta yaşlılarda görüldüğüne dikkat çeken Tosun, “Bel ve boyun fıtıkları çoğunlukla orta yaşlarda görülmekle beraber gençlerde ve ileri yaşta da hiç te azımsamayacak sıklıkta görülebilmektedir. Bel fıtıklarının oluşmasına zemin hazırlayan faktörler arasında hareketsiz bir yaşam tarzı (iş yerinde oturarak çalışma, vasıta ile işe gitme, ev veya iş yerinde merdiven yerine asansörü tercih etme, evde televizyon veya bilgisayar karşısında uzun süre oturma gibi), hazırlıksız bir hareket, ruhsal stres, şişmanlık, ağır işlerde çalışma, sigara içimi, uzun boyluluk, gebelik ve doğum sonrasında gelişen bel ve karın kaslarındaki zayıflık sayılabilir” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 20:23
  1. Bel fıtığı
  2. bel fıtığı tedavisi
  3. Bel fıtığı ameliyatı
  4. bel fıtığı nedir
  5. bel fıtığına çözüm
  6. bel fıtığı nasıl geçer
  7. bel fıtığı belirtileri
  8. Bel fıtığı belirtileri neler?
  9. sağlık

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail askerleri Gazze sınırında 20 Filistinliyi yaraladı
    1. İsrail askerleri Gazze sınırında 20..
    2. Kırşehir’de AK Parti İl Genel Meclisi..
    3. Bel fıtığı nedir? Tedavi yöntemleri..
    4. Çankırı’da ’Narko Rehber Farkındalık..
    5. "Düşük hapı" satan şüpheliye yeniden..
    6. Beşiktaş'ta Burak Yılmaz antrenmana..
    7. Zenit-Fenerbahçe maçına İngiliz hakem
    8. MHP'den İP'e geçen Burhanettin Kocamaz..
    9. Güney Kore'de saunada yangın: 2 ölü,..
    10. "Seçim kampanyamıza Eyüpsultan'dan..
    11. "Cesetlerimizi çiğnemeleri gerekecek"
    12. DSP İstanbul Büyükşehir Belediye..
    13. HDP Grup Toplantısı
    14. Seçim öncesi İYİ Parti-CHP ortaklığı..
    15. Çöken yolda dev çukur oluştu
    16. Burhanettin Kocamaz’ın Mersin’deki..
    17. Samsun’da FETÖ’den 2 komiser..
    18. Güney Kore'den Kuzey Kore'nin nükleer..
    19. Karabükspor’da TY Elazığspor maçı..
    20. ‘Süper Ay’ İstanbul semalarında
    21. Sokak ortasında eşini darp eden adama..
    22. Geçici aday listeleri seçim..
    23. Tekirdağ’da gün batımında..
    24. Cumhur İttifakı'nın belediye başkan..
    25. DEAŞ'ın Irak'ta kaçırdığı sivillerden..
    26. Uyuşturucu ticaretine 13 yıl 9 ay hapis
    27. İspanya Süper Kupası'na gelir ve imaj..
    28. Hazreti İsa'nın 13. yüzyıla ait çarmıh..
    29. GÜNCELLEME - Ankara merkezli FETÖ..
    30. Bir ilde daha 'tanzim satış noktası'..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü