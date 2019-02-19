Bel fıtığı nedir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Bel fıtığı günümüzde yaygın bir hastalıktır. Özellikle hareketsizlik, uzun süre oturarak çalışma veya yanlış bir hareket yapma gibi durumlar sonucu maruz kalınan bel fıtığı günlük yaşamı oldukça zorlaştırır. Peki bel fıtığının tedavisi nasıldır? Bel fıtığının altında yatan sebepler nelerdir? İşte detaylar...

Her bel ağrısı bel fıtığı değildir. Bel fıtığı MR'da belli olmaktadır. Bel fıtığı nedir? Bel fıtığı nasıl geçer? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Bel fıtığı neden olur?

Medical Park Karadeniz Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Tosun, bel ve boyun fıtığı konusunda uyarılarda bulunarak, düzenli spor ve egzersiz yapanlarda bel fıtığının daha az görüldüğünü belirtti. Bel ve boyun fıtıklarının çoğunlukta orta yaşlılarda görüldüğüne dikkat çeken Tosun, “Bel ve boyun fıtıkları çoğunlukla orta yaşlarda görülmekle beraber gençlerde ve ileri yaşta da hiç te azımsamayacak sıklıkta görülebilmektedir. Bel fıtıklarının oluşmasına zemin hazırlayan faktörler arasında hareketsiz bir yaşam tarzı (iş yerinde oturarak çalışma, vasıta ile işe gitme, ev veya iş yerinde merdiven yerine asansörü tercih etme, evde televizyon veya bilgisayar karşısında uzun süre oturma gibi), hazırlıksız bir hareket, ruhsal stres, şişmanlık, ağır işlerde çalışma, sigara içimi, uzun boyluluk, gebelik ve doğum sonrasında gelişen bel ve karın kaslarındaki zayıflık sayılabilir” dedi.