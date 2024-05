Bel fıtığı nedeniyle yürüyemeyen hasta ameliyat sonrası sağlığına kavuştu

Yıllardır Van ve bölgeye sağlık hizmeti sunan Lokman Hekim Van Hastanesinde başarıyla sonuçlanan ameliyatlar yapılmaya devam ediliyor. Son olarak Van’ın Edremit ilçesinde yaşayan Bayram Tatar (45), başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Yaklaşık 15 yıldır bel fıtığına bağlı ağrısı olan 3 çocuk babası Tatar, geçtiğimiz hafta yürüyemeyecek duruma geldi. Şikayetlerinden dolayı Lokman Hekim Van Hastanesine başvuran Tatar, burada çekilen bel MR görüntülerinin ardından fıtığının patladığı ve buna bağlı felçlik geçirdiği tespit edildi. Acil ameliyata alınan Tatar, Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İsmail Gülşen ve ekibinin başarılı operasyonu sonucu yeniden sağlığına kavuştu.

“Ameliyat sonrası yürümeye başladı”

İHA muhabirine konuşan Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İsmail Gülşen, hastanın kendilerine bel fıtığına bağlı ayaklarda felç şikayetiyle geldiğini belirtti. İlk geldiğinde hastanın sağ ayağında hareket olmadığını ifade eden Doç. Dr. Gülşen, “Belden kaynaklı her iki ayağına da felçlik vurmuştu. Bu da 5-6 günlük bir felçlikti. Hastanın bel MR görüntülerini inceledik. İncelediğimiz görüntülerde, bel fıtığının patladığını ve omuriliği sıkıştırarak her iki bacağı felç edecek duruma getirdiğini tespit ettik. Hastamızı acil olarak ameliyata aldık. Mikrocerrahi yöntemiyle iki fıtığını temizledik. Hemen ilaç tedavisine başladık. Hastamızın bugün 4’üncü günü felç olan ayağı da yüzde 90 düzelmeye başladı. Hızlı bir şekilde fizik tedaviye de başladık. Sağlık durumu ise her gün daha iyiye doğru gidiyor. Bel fıtığına bağlı yürüyemeyen ve ayağından felçlik olan hastamız, ameliyat sonrası yürümeye başladı” dedi.

“Ağrılarımdan kurtuldum”

Bel fıtığının patladığını ve buna bağlı yürüyemediğini dile getiren Bayram Tatar isimli hasta ise “Rahatsızlığımdan dolayı birçok merkeze başvurdum. Ama arkadaşlarım bana Doç. Dr. İsmail Gülşen hocamızı önerdi. Son bir haftadır yürüyemeyecek durumdaydım ve çok kötüydüm. Ameliyat sonrası ise çok iyiyim. Ağrılarımdan kurtuldum. Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. İsmail Gülşen ve ekibine teşekkür ederim” diye konuştu.