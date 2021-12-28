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Kadın - Aile Bel fıtığı ağrısına ne iyi gelir? Evde nasıl geçer
Kadın - Aile

Bel fıtığı ağrısına ne iyi gelir? Evde nasıl geçer

Halk arasında kumkuat veya kumkat olarak da bilinen bu meyve, portakal ve mandalina tadındadır.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 21:39:00 - 2021-12-28 22:50:02
Bel fıtığı ağrısına ne iyi gelir? Evde nasıl geçer

Bel fıtığı teşhisi konulan bir hastaya doktor kısa istirahat, ağrıya neden olan tahrişin azaltmaya yönelik anti-inflamatuar ilaçlar, ağrı kontrolü için ağrı kesiciler kullanılabilir.

Bel fıtığı ağrısına ne iyi gelir? Bel fıtığına ne iyi gelir?

-Lahana yaprakları doğal bir ağrı kesici olan lahana yaprakları eski dönemlerden beri birçok ağrıyı geçirmek için kullanılıyor.

-Zencefil. Anti-inflamatuar özelliğine sahip olan zencefil bel ağrısı için de çok sık kullanılan doğal bir malzemedir.

-Hindistan cevizi yağı 

-Hint yağ

-Papatya çayı

-Egzersiz veya epidural steroid enjeksiyonları gibi tedavi yöntemleri önerebilir.

-Kas gevşetici özelliği olan papatya çayı ağrıyla birlikte tüketilebilir. Günde iki kere tüketildiği takdirde kaslarda ağrının azalmasında etkili olacaktır. Ağrı olan bölgeye zerdeçal sürülebilir. Sıcak havlu ile bacağa kompleks uygulaması da ağrının azalmasına yardımcı olur.

Bel fıtığı nedlr?

Bel fıtığı, bel omurgasını oluşturan 5 adet omurun arasındaki disklerin, çeşitli nedenlere bağlı olarak yıpranması, yırtılması veya yerinden kayması nedeniyle omuriliğe ve omurilikten ayrılan sinirlere baskı yapması sonucu ortaya çıkar.

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