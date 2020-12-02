Koronavirüste bel ağrısı olur mu? | Koronavirüs salgınının ilk olarak 2019 Aralık ayında Çin’de ortaya çıktığı biliniyor. Ancak dünyanın dört bir yanında yapılan bilimsel çalışmalar covid-19’un farklı coğrafyalarda daha da öncesinde bulunduğunu gözler önüne seriyor. ABD, İspanya ve İtalya’da yapılan çalışmaların bazıları söz konusu virüsün 2019 mart, nisan aylarında pek çok ülkede olduğunu belirtiyor. ancak bu konu hakkında bilim insanları net bir tarihte birleşemiyor. Bu sebeple salgının Çin’de başladığı ortak kabul ediliyor.

Salgında bir yıla yaklaştıkça koronavirüs daha iyi tanınmaya başladı. Hastalığın kişiden kişeye nasıl farklı sonuçlara yol açtığı, belirtilerin çok geniş olduğu ortaya çıktı. Peki, bel ağrısı koronavirüs belirtisi olabilir mi?

Bel ağrısı koronavirüs belirtisi mi?

Öksürük, nefes darlığı, ateş, baş ağrısı, diş kayıplarının koronavirüs belirtileri olduğu uzun zamandır söyleniyor. Ayrıca koronavirüse yakalanan bazı kişilerde ciddi halsizlik, kas ağrısı olduğunu de ifade ediliyor. Son dönemde yaygın şikayetler arasında bel ağrısının da olduğu ifade edilmeye başlandı. Uzmanlar hastalığın çok yeni olduğu ve zamanla bu konuda tüm belirtileri bilme imkanlarının olacağını ifade ediyor.

Koronavirüs belirtileri nelerdir?

En yaygın semptomlar:

Ateş

Kuru Öksürük

Yorgunluk

Daha seyrek görülen semptomlar:

Ağrı ve sızı

Boğaz ağrısı

İshal

Konjunktivit

Baş ağrısı

Tat alma veya koku duyusunun kaybı

Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

Ciddi semptomlar:

Solunum güçlüğü veya nefes darlığı

Göğüs ağrısı veya göğüste baskı

Konuşma veya hareket kaybı