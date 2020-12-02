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Korona Virüs Bel ağrısı koronavirüs belirtisi mi?
Korona Virüs

Bel ağrısı koronavirüs belirtisi mi?

Kas eklem ağrısı koronavirüs belirtisi mi? | Koronavirüs salgını 2019 yılının aralık ayında Çin'de ortaya çıktı ve tüm dünyaya yayıldı. Bilim insanları koronavirüs hakkında her geçen gün daha çok bilgi sahibi oluyor. Hastalığın milyarlarca kişiye bulaşması farklı belirtilerin de olduğunun saptanmasını saladı. Peki, koronavirüs belirtileri nelerdir? | Belim ağrıyor koronavirüs olabilir mi? | Aşırı bel ağrısı koronavirüs olur mu?

Yeniakit Publisher
2020-12-02 14:37:00 -
Bel ağrısı koronavirüs belirtisi mi?

Koronavirüste bel ağrısı olur mu? | Koronavirüs salgınının ilk olarak 2019 Aralık ayında Çin’de ortaya çıktığı biliniyor. Ancak dünyanın dört bir yanında yapılan bilimsel çalışmalar covid-19’un farklı coğrafyalarda daha da öncesinde bulunduğunu gözler önüne seriyor. ABD, İspanya ve İtalya’da yapılan çalışmaların bazıları söz konusu virüsün 2019 mart, nisan aylarında pek çok ülkede olduğunu belirtiyor. ancak bu konu hakkında bilim insanları net bir tarihte birleşemiyor. Bu sebeple salgının Çin’de başladığı ortak kabul ediliyor.

Salgında bir yıla yaklaştıkça koronavirüs daha iyi tanınmaya başladı. Hastalığın kişiden kişeye nasıl farklı sonuçlara yol açtığı, belirtilerin çok geniş olduğu ortaya çıktı. Peki, bel ağrısı koronavirüs belirtisi olabilir mi?

Bel ağrısı koronavirüs belirtisi mi?

Öksürük, nefes darlığı, ateş, baş ağrısı, diş kayıplarının koronavirüs belirtileri olduğu uzun zamandır söyleniyor. Ayrıca koronavirüse yakalanan bazı kişilerde ciddi halsizlik, kas ağrısı olduğunu de ifade ediliyor. Son dönemde yaygın şikayetler arasında bel ağrısının da olduğu ifade edilmeye başlandı. Uzmanlar hastalığın çok yeni olduğu ve zamanla bu konuda tüm belirtileri bilme imkanlarının olacağını ifade ediyor.

Koronavirüs belirtileri nelerdir?

En yaygın semptomlar:

Ateş

Kuru Öksürük

Yorgunluk

Daha seyrek görülen semptomlar:

Ağrı ve sızı

Boğaz ağrısı

İshal

Konjunktivit

Baş ağrısı

Tat alma veya koku duyusunun kaybı

Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

Ciddi semptomlar:

Solunum güçlüğü veya nefes darlığı

Göğüs ağrısı veya göğüste baskı

Konuşma veya hareket kaybı

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