Bel ağrıları ameliyatsız tedavi edilebilir denilerek paylaşıldı! Uzman, son noktayı koydu: İnanılmaz öneri

Bel ağrısı engellilik ve iş gücü kayıplarının en sık nedenlerinden biri olmasının yanı sıra günlük yaşamda önemli kısıtlanmalara ve psikolojik strese neden olan önemli bir sağlık sorunu. Medikal yöntemlerle, ameliyata gerek kalmadan ağrılardan kurtulmak, yaşam konforunu yeniden kazanmak mümkün. Denizli Özel Odak Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Gökçe Yaşar, ameliyatsız bel ağrısı tedavisini anlattı.

Aşırı kilo bel ağrısına yol açabilir!

“Travma, ağır kaldırma, iş ve sosyal hayattaki hareketsiz yaşam, uygun olmayan postürya da uzun süreli masa başı oturma gibi faktörlerle oluşabilirken bilinen bir neden olmadan da bel ağrısı meydana gelebilir. Fazla kilolu olmak ve sigara kullanımı da risk faktörleri arasındadır. Ağrı ani başlangıçlı ya da giderek artan karakterde olabildiği gibi derinden gelen bir sızı yada yanma şeklinde de karşımıza çıkabilir.Kalça ve bacaklara yayılan ağrı, uyuşma, karıncalanma eşlik edebilir; ilerleyen durumlarda ise bacaklarda kas gücü kaybı, idrar kaçırma ve makat bölgesinde uyuşma hissi gibi şikayetler eklenebilir.

Ağrının tek sebebi bel fıtığı değildir

Sanılanın aksine bel fıtıkları ağrının en sık sebebi değildir. Ağrı; omurga çevresindeki kaslar, sinir kökleri, kemikler, faset eklemler, ligamanlar, omurga kemikleri arasındaki diskler ve iç organlardan kaynaklanabilir. Bel ağrısı sebeplerinden çok azı cerrahi tedaviye ihtiyaç duyar. Bu yüzden öncelikle ağrının ayırıcı tanısının yapılması için bir uzman muayenesi ve sonrasında tedavi planlaması yapılmalıdır.

Doktora başvurmaktan korkmayın

Bel ağrılarının % 95-97’si ameliyatsız çok yönlü tedavi yaklaşımları ile tedavi edilebilir. Öncelikle hızlıca ağrı kontrolünü sağlayıp ağrı ve kısıtlılık nedeni ile çalıştıramadığımız kasları fizyoterapi tekniklerinden olan elektrik akım uyarısıyla ve sonrasında da egzersiz programıyla etkin bir şekilde çalıştırmalıyız. Bu süreçte 4 gün yatak istirahati önerilebilir, ancak uzun süreli yatak istirahati ve hareketsizliği önermiyoruz. Burada amaç kas zayıflığını önlemek, zayıflayan kasın gücünü ve esnekliğini en kısa sürede geri kazandırmaktır. Egzersiz ve hasta bilgilendirmesinin dahil edilmediği bir tedavi planı ile sorunların çözümünde yetersiz kalınır. Doğru duruş ve güçlü omurga çevresi kaslar tüm kas iskelet sistemini ilgilendiren hastalıkların tedavisinde temel hedef olmalıdır ve hastaya özeldir.

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