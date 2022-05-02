Bektaşi üzümünün faydaları nelerdir? Bektaşi üzümü yağı nasıl kullanılır, faydaları nelerdir?

Üzüm çeşitlerinden biri olan Bektaşi üzümü herkesin araştırdığı bir üzüm türüdür.

Bektaşi üzümü nedir? Özellikleri nelerdir?

Ülkemizde Bektaşi üzümü olarak bilinen bu meyvenin tarımdaki diğer adı “Amla meyvesi” olmaktadır. Alışılmış üzüm tadına benzer bir tada sahiptir. Sarı ve kırmızı üzümlerden bir nebze daha ekşi olduğu hissedilir. Avrupa ve Asya’da bulunan bu meyve, 16. yüzyılda Londra’da tanınmaya başlamıştır.

Zaman 19. yüzyılı gösterdiğinde ise Bektaşi üzümü İngiltere’de meşhur olmaya başlamıştır. Kendini öyle sevdirmiştir ki Bektaşi üzümü ile pudingler, tatlılar ve şaraplar yapılmıştır. Hatta turta gibi tatlılara da malzeme olmuştur. Çin tıbbında önemli bir yere sahip olan Bektaşi üzümü, çeşitli hastalıklar için doğal ilaç olarak kullanılmıştır.

Çok yıllık bir bitkiden elde edilen amla meyvesi güçlü bir ağaçta olgunlaşır. Meyveleri tıpkı ülkemizdeki diğer üzümler gibi bir dalda toplanır ve salkım halinde büyür. Ülkemizde Haziran ayında olgunlaşan Bektaşi üzümü gıda alanında sıkça kullanılmaktadır.

Bektaşi üzümü çeşitleri renkleri ile sınıflandırılır. Sarı meyveli, kahverengi meyveli, yeşil meyveli ve kırmızı meyveli olmak üzere çeşitlerini görebilirsiniz. Asya, Avrupa ve Amerika’da yetiştirilen Bektaşi üzümleri arasında renk ve tat farklılığı olmaktadır. Bu durumu ise beslendiği toprak ve iklim belirler. Çeşitleri ise Yeşil Küre, İnvicta, Pax ve Achilles gibi isimlerle adlandırılır. Bektaşi üzümünün diğer üzümlerden bir farkı vardır. Bir salkımda bazen farklı renklerde üzüm görülebilir.

Vücutta bulunan tüm zararlı maddelerin temizlenmesinde etkin rol oynuyor. C vitamini içeren ve insan sağlığı için oldukça faydalı olan bir üzümdür.

Bektaşi üzümü içerisinde bulunan C vitamini doğrudan bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bektaşi üzümü denildiğinde ilk akla gelen, saçlardır. Saçların daha kolay uzamasını sağlayan üzüm çeşitlerinden biridir. Saça olan etkisi oldukça fazla olan Bektaşi üzümü, pek çok kişinin ilk tercih ettiği ürünler arasındadır.

Bektaşi üzümünün faydaları

Bağışlık sistemini güçlendirir.

Göz sağlığına oldukça faydalıdır.

Kemiklerin güçlendirilmesinde çok etkilidir.

Diyabet hastalarında kullanılabilir ve kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur.

Kabızlık sorununu çözer ve bağırsakları çalıştırır.

Bağışıklığı güçlendirerek kanser hastalıklarını önler.

Demir ve fosfor içeren bir meyvedir.

Yapraklarıyla özel çay hazırlanabilir.

Kılcal damarların güçlenmesine yardımcı olur.

Yüksek tansiyona iyi gelir ve düzenler.

İltihap giderici olarak kullanılabilir.

Kansızlığa iyi gelir.

Enfeksiyon hastalıklarının oluşmasını engeller.

Yaprağı ve yağı saça faydalı mı? Bektaşi üzümü yağı nasıl kullanılır?

İnsan sağlığına birçok etkisi bulunan Bektaşi üzümünün faydaları saymakla bitmiyor. Üzümün kendisi dışında yaprağı ve yağı da birçok tedavide kullanılabiliyor. Bektaşi üzümünün yaprağı da birçok hastalık için kullanılabiliyor. Yapraklarından bitki çayı elde edilmesi, bağışıklık sistemine oldukça etki gösteriyor. Saçlara direkt etki ederek saçların güçlenmesini ve daha kolay uzamasına yardımcı oluyor. Saçların daha uzun ömürlü olması için Bektaşi üzümü tüketilebiliyor. Yaşlanmayla birlikte saçların dökülmesi ve beyazlaması yaşanan bir durumdur. Bektaşi üzüm yaprağı ve yağı ile saçlarda oluşan beyazlamalar önlenebiliyor.

Bektaşi üzüm yağının saçlara uygulanması oldukça iyi sonuçlar veriyor. Günümüzde saç için kullanılan kozmetik ürünlerinin içerisinde Bektaşi üzüm yağı kullanılıyor. Haftada 2 veya 3 kez saça Bektaşi üzüm yağı kullanılması, saçın beyazlanmasını engelliyor. Beyazlamayı önleme dışında saçların daha gür ve parlak olmasını sağlıyor. Düzenli kullanım yaparak saçlarda oluşan dökülmeler engellenebiliyor. Saç dökülmelerine karşı Bektaşi üzüm yaprağı ve yağı oldukça etkilidir. Bektaşi üzüm yaprağından hazırlanacak olan karışımlarla, saça bir uygulama yapılabiliyor.

Günümüzde daha çok Bektaşi üzüm yağı tercih ediliyor. Saçlara haftada iki kez sürülmesiyle, saçların tüm sorunları ortadan kaldırılabiliyor. Bektaşi üzüm yağına ulaşmak oldukça kolaydır. Hiç bir kimyasal içermemesi nedeniyle doğal tedavi yöntemleri arasında yer alıyor. Beyaz saçlara ve dökülen saçlara etki eden ve çok tercih edilen doğan ürünler arasında bulunuyor. Saçlarında sorun yaşayanlar Bektaşi üzüm yağı temin ederek saçlarına uygulama yapabiliyor. Yapılan uygulamalar sonrasında, saçlarda oluşan değişimler göze çarpıyor.

Bektaşi üzümü nerede yetişir? Hint bektaşi üzümü

Bektaşi üzümü yoğun sıcaklara gelemeyen bir meyvedir. Aşırı sıcaklar bitkinin gelişimini olumsuz yönde etkiler. Çok sert soğuklar da Bektaşi üzümü ağacı dallarını yıpratabilir. Bunun için ılıman bölgelerde verimli şekilde yetişecektir. Toprak isteği de organik maddelerin olduğu bölgeler olmaktadır.

Araştırmalar Bektaşi üzümünün Hindistan’da yoğun olarak yetiştiğini göstermektedir. Bu nedenle bazı kaynaklarda Hint Bektaşi üzümü adıyla da geçer. Bektaşi üzümü ülkemizin iklimlerine de uygundur fakat sınırlı sayıda yetiştirilmektedir. Kuzey bölgelerinde dağlık alanlarda kendine yer bulmuştur. Özellikle Moğolistan ve Tibet bölgesinde bolca Bektaşi üzümü ağaçlarına rastlanmaktadır.

Bektaşi üzümü yetiştiriciliği ise tohumla, aşıyla, daldırma yöntemiyle ve çelikle çoğaltılarak yapılabilir. Dikimden önce toprağın derin işlenmesi önemlidir. Gübreleme ise ihmal edilmemelidir. Frenk üzümü ile aynı şekilde dikimi yapılabilir. Bektaşi üzümü Türkiyede nerede yetişir sorunuza ise; Kuzey illerinde rahatlıkla yetişebileceğinin yanıtını verebiliriz. Bektaşi üzümü fidanlarını saksıda olacak şekilde balkonda da yetiştirebilirsiniz. Bahçede yetiştirilen Bektaşi üzümü ağaçları en çok 1 metreye kadar uzayabilir.