Beko'dan ankastre set alana mikrodalga fırında indirim Beko, ocak, fırın ve davlumbaz seti alan tüketicileri 445 TL yerine 99 TL'ye mikrodalga fırınla buluşturuyor

İSTANBUL (AA) - Beko, ankastre set ürünlerinde başlattığı kampanyayla tüketicilere indirim fırsatı sunuyor. Beko'dan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, Beko'dan ocak, fırın ve davlumbazdan oluşan ankastre set alan tüketiciler, MD 2610 S gri, MD 2610 beyaz ve MD2610 B siyah renk mikrodalga fırına 445 TL yerine sadece 99 TL'ye sahip olabilecek. Kampanya, eylül sonuna kadar devam edecek.

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