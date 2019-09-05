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"Beklentimiz yaptığımız planların büyük kısmının doğru çıkması olacak"

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman: "Geçen yıl yazılanlarla ve zihnimizde kalanları bir araya getirerek küçük çaplı bir operasyon yaptığımızı söyleyebilirim"

05 Eylül 2019 Perşembe 23:14
"Beklentimiz yaptığımız planların büyük kısmının doğru çıkması olacak"

KONYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, transfer dönemine ilişkin, "Sezonun geri kalanında en büyük beklentimiz ve hayalimiz, yaptığımız planların büyük kısmının doğru çıkması olacak." dedi.

Yeşil-beyazlı takımın Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmanından önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocaman, oynadıkları üç karşılaşmanın değerlendirmesini yaptı.

Kocaman, esas amacının önce takımı oturtmak ve pekleştirmek olduğunu belirterek, "Aynı zamanda kırılganlığımızı ortadan kaldırmak, oyunumuzda ısrar etmek ve bunu olumlu galibiyetlerle süsleyebilmek. Bunu yapabilirsek bu sene bizim adımıza iyi bir sene olabilir. Bunun sinyallerini alıyoruz." diye konuştu.


- "Küçük çaplı bir operasyon yaptığımızı söyleyebilirim"


Bir gazetecinin transfer dönemine ilişkin sorusuna Kocaman, takımın ve kulübün kuvvetli olması gerektiğine işaret ederek, bunun da ekonomi ile ilgili olduğunu ifade etti.

Kocaman, transfer döneminde kaliteyi daha da arttırarak, yaş ortalamasını makul bir seviyeye getirebilmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yönetimimiz hem giden hem de gelen oyuncularla yapabileceği fedakarlıkların en iyisini yapmaya çalıştı. Takıma 6 oyuncu geldi. Kalecimiz dışında hepsi şu anda takımda oynamaya aday. Oynaması düşünülerek alınmış oyuncular. Bunun yanı sıra alternatif oyuncu sıkıntısı da ortadan kalktı gibi. Birlikte olmamızın hem bize hem de kendilerine fayda sağlamayacağını düşündüğümüz birkaç arkadaşımızla da yollarımızı ayırdık. Sezonun geri kalanında en büyük beklentimiz ve hayalimiz, yaptığımız planların büyük kısmının doğru çıkması olacak. Geçen yıl yazılanlarla ve zihnimizde kalanları bir araya getirerek küçük çaplı bir operasyon yaptığımızı söyleyebilirim."


- Antrenman


Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı

Çabukluk hareketleri ile devam eden antrenman, topla oyun, pas çalışması ve çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmana milli takımlarda bulunan Deni Milosevic, Riad Bajic ve Erdon Daci ile takımdan ayrı çalışan Paolo Hurtado katılmadı.


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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 23:14
  1. antrenman
  2. Aykut Kocaman
  3. Konyaspor
  4. transfer

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