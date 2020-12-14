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Teknoloji Beklentiler tersine çıktı... Merakla beklenen oyun hayal kırıklığına neden oldu!
Teknoloji

Beklentiler tersine çıktı... Merakla beklenen oyun hayal kırıklığına neden oldu!

Uzun bir süredir dört gözle beklenen Cyberpunk 2077, beklentilerin aksine pek çok hatayla gelince hayal kırıklığına sebebiyet oldu. Özellikle de PS4'teki kötü performansı nedeniyle Sony tarafından para iadeleri yapılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 08:45:00 -
Beklentiler tersine çıktı... Merakla beklenen oyun hayal kırıklığına neden oldu!

10 Aralık'ta satışa sunulan ve oyun konsolları ile birlikte PC üzerinden de oynanabilen Cyberpunk 2077, büyük bir beklentiyle geldi. Oyuncular, The Witcher 3'ün başarısının ardından yapımcı şirket olan CD Projekt'in 'çok iyi' bir oyun çıkaracağını umuyordu. Ancak beklentiler tersine çıktı.

Peş peşe iadeler geldi

Oyun pek çok hatayla dolu gelirken, PS4 sahiplerinin oyunu iade etmek için Sony destek hattını aradığı ve para iadesini aldığı belirtildi.

Grafik tarafında oldukça etkileyici bir oyun olan Cyberpunk 2077, çok yüksek seviyede sistem gereksinimlerine sahip ve bu sağlanmadığında performans hayli düşüyor. Özellikle de PS4 gibi eskiyen oyun konsollarında oyunun performansı 'çok kötü' olarak nitelendiriliyor.

PS4 konsollarının 30 FPS'ye dahi ulaşmakta zorluk çektiği ifade edilirken, yer yer 15 FPS seviyeleri görülüyor. Oyuncular da bu noktada çareyi para iadesi almakta buluyor.

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