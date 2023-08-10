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Spor Beklenmedik karar: Henüz 10 gün önce imzalamıştı...
Spor

Beklenmedik karar: Henüz 10 gün önce imzalamıştı...

Yeniakit Publisher
2023-08-10 17:14:00 - 2023-08-10 17:14:26
Beklenmedik karar: Henüz 10 gün önce imzalamıştı...

Konyaspor'un 10 gün önce transfer ettiği Morgan Schneiderlin takımdan ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada Morgan Schneiderlin'in ailevi sebepler nedeniyle takımdan ayrıldığı bildirildi.

Konyaspor'un 10 gün önce transfer ettiği Morgan Schneiderlin takımdan ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada Morgan Schneiderlin'in ailevi sebepler nedeniyle takımdan ayrıldığı bildirildi.

Konyaspor'un ağustos ayı başında renklerine bağladığı Morgan Schneiderlin sürpriz bir şekilde takımdan ayrıldı. Yeşil-Beyazlıların 2 yıllık sözleşme imzaladığı Morgan Schneiderlin ile vedalaşıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz günlerde transferini duyurduğumuz profesyonel futbolcu Morgan Schneiderlin, ailevi sebepler nedeniyle ayrılmak istediğini yönetimimize iletmiştir. Kulübümüz, yapılan istişareler ve değerlendirmeler sonucu Morgan Schneiderlin’in bu isteğine olumlu yaklaşmış ve sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmiştir."
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