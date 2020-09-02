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Dünya Beklenmedik gelişme! Rusya ile Almanya arasında gerilim
Dünya

Beklenmedik gelişme! Rusya ile Almanya arasında gerilim

Rusya, Baltık Denizi'nin tarafsız sularında Almanya Hava Kuvvetlerine ait uçakları engelledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 17:31:00 -
Beklenmedik gelişme! Rusya ile Almanya arasında gerilim

Baltık Denizi'nin tarafsız sularında Rusya ile Almanya arasında gerilim yaşandı. Alman Hava Kuvvetleri uçağı Salı günü Baltık Denizi taraflarına hareketlendi.

Rus Sukhoi-27 savaş uçağı yaklaşan uçaklar için kalkış yaptı.

Zvezda web sitesine göre, Rusya Savunma Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ‘1 Eylül 2020'de, Baltık Denizi'ne yakın bölgede Rus hava sahası izleme yöntemleri, Rusya Federasyonu sınırlarına yaklaşan bir hava hedefini tespit etti’ denildi.

Rusya, Alman Hava Kuvvetlerine ait bir R-3C Orion uçağını belirledi. Su-27 bu olay üzerine müdahalede bulunmak için havalandı.

Almanya’ya ait uçağın bölgeye yaklaşması engellendi.

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