Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var

Siyasi parti liderleri 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçim öncesi sürdürdükleri kampanyalarda seçmenlere ulaşmak için kilometrelerce yol katetti.

Seçim kampanyasını 8 Şubat'ta Sivas'ta başlatan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar mitingler için 57 ile giderek 53 bin kilometre yol yapmış oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 27 Şubat'ta Batman'dan başlattığı seçim kampanyasında 32 bin kilometre yol yaparak 26 ile gitti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 14 ile giderek yaklaşık 8 bin 500 kilometre yol katederken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 21 ile giderek yaklaşık 14 bin 500 kilometre yol yaptı.

Liderlerden yoğun mesai

Pazar günü yapılacak seçimlerde 30 büyükşehir, 51 il, 519 büyükşehir ilçesi, 403 ilçe, 386 belde belediye başkanı ile 50 bin 313 muhtar adayı belirlenmiş olacak.

Siyasi parti liderleri, seçim çalışmaları kapsamında halkla buluşup projelerini anlatmak ve adaylarını tanıtmak için yoğun mesai harcadı.

Erdoğan 57 il ve 17 ilçede vatandaşlara hitap etti

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçim maratonunda, 49 günde 57 il ve 17 ilçede düzenlenen mitinglerde vatandaşlara hitap etti. Partisinin yerel seçim kampanyasını 8 Şubat'ta Sivas'tan başlatan Erdoğan, aynı günde birkaç miting düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmalarının son günlerinde bir rekor kırarak aynı güne 8 ilçe mitingini sığdırdı.

Türkiye genelinde 17 ilçede partisince düzenlenen mitinglerde vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, son 2 günü ise İstanbul'un ilçelerine ayırdı. Erdoğan, bugün İstanbul'da Tuzla, Pendik, Maltepe, Sultanbeyli, Çekmeköy, Ümraniye, Beykoz, Sarıyer'de halka hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı kapsamında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 17 Mart'ta İzmir, 23 Mart'ta Ankara, 24 Mart'ta İstanbul Yenikapı'da düzenlenen ortak mitinglerine katıldı.

Kılıçdaroğlu 26 ile gitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 27 Şubat'ta Batman'dan başlattığı seçim kampanyasında bugüne kadar 26 ile gitti. Seçim sonuna kadar 27 ile gitmesi beklenen Kılıçdaroğlu, bugüne kadar 7 ilde iş birliğinde bulunduğu İYİ Parti ile ortak miting gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Burdur, Aydın, Balıkesir, Kocaeli, Bursa ve Antalya'da ortak mitinglerde halka hitap etti. Kılıçdaroğlu bugün de Manisa'da İYİ Parti ile ortak miting yapacak.

Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamda 7 kez İstanbul'u, 3 kez Bursa'yı, 2 kez de Hatay ve Antalya'yı ziyaret etti.

Seçim kampanyasının son gününü Eskişehir ve Ankara'ya ayıran Kılıçdaroğlu, Batman'dan başlattığı seçim kampanyasında bugüne kadar toplam 32 bin kilometreye yakın yol yapmış oldu.

Genellikle özel uçak kullanan Kılıçdaroğlu, yakın iller için ise karayolunu tercih etti.

Bahçeli 14 ile gitti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 10 Mart'ta Söğüt'ten başlattığı seçim kampanyasında bugüne kadar 14 ile gitti.

Bahçeli, ayrıca AK Parti ile kurduğu Cumhur İttifakı kapsamında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara, İzmir ve İstanbul'da ortak mitinge katıldı.

Seçim çalışmalarına Osmanlı Devleti'nin kurulduğu Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaptığı mitingle başlayan Bahçeli, bugüne kadar yaklaşık 8 bin 500 kilometre yol katederek halkla buluştu.

Akşener 21 ilde miting düzenledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de partisinin yerel seçim kampanyasını başlattığı tarihten itibaren 21 il ve 55 ilçede miting düzenledi.

Akşener, seçim maratonunda yaklaşık 14 bin 500 kilometre yol yaptı.