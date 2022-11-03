Beklenen rakamlar açıklandı! 4 aylık zam kesinleşti

2023 Ocak yayında milyonlarca kişinin yeni maaşları belli olacak. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranları yeni maaşların belirlenmesinde en önemli belirleyici olacak.

TÜİK Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve memur ve memur emeklisi için 4 aylık zam kesinleşti. Geriye sadece 2 aylık enflasyon verisi kaldı.

Enflasyon oranı Ekim ayında aylık bazda yüzde 3,54, yıllık bazda ise yüzde 85,51 olarak gerçekleşti.

Emekli ve memur 4 aylık zam oranı

4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 10,84 Enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı 11,84 oldu.

Yıl sonu enflasyon tahminleri

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayında TÜFE'nin yüzde 3,54 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73,88'den yüzde 73,12'ye geriledi.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ise yıl sonu enflasyon tahminin %65,2 olarak açıkladı. Merkez Bankası (TCMB) Ekim 2022 Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 67,78 oldu.

Öte yandan İTO'nun verilerine göre İstanbul'da yıllık bazda enflasyon perakende fiyatlarda yüzde 108,77, toptan fiyatlarda yüzde 104,21 oldu.

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme ve enflasyon farkı alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yılda 2 defa enflasyon oranında zam alıyor.