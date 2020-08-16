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Teknoloji

Beklenen özellik sonunda geldi! O üç uygulama birleşiyor

Dev sosyal medya platformu Facebook, Instagram ve Facebook Messenger uygulamalarını birleştirmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 03:18:00 -
Beklenen özellik sonunda geldi! O üç uygulama birleşiyor

Dev sosyal medya platformu Facebook, Instagram ve Facebook Messenger uygulamalarını birleştirmeye başladı.Dünyanın en popüler sosyal medya platformu Facebook, uzun süredir kullanıcılar tarafından beklenen özelliği kullanıcılara sunmaya başladı. Instagram'a gelen yeni güncelleme ile birlikte Facebook Messenger ve Instagram birleşti.

Dün itibarıyla ABD'de sınırlı sayıdaki kullanıcı, Instagram uygulamasına girdiklerinde, Instagram'da artık mesajlaşmanın yeni bir yolu olduğu ifade edilen bir bildiriyle karşılaştı. Yeni güncellemeyi telefona kurmak ise şu an için kullanıcıların seçimine bırakıldı.

Hem iOS hem Android kullanıcılarının karşılaştığı yeni özellik, Facebook'un mesajlaşma sistemine de kullanıcıların sohbetlerini daha renkli hale getirebilecekleri, daha fazla emojiye sahip olacakları ve mesajlara kaydırarak cevap verebilecekleri gibi bazı yenilikler getirdi.

Söz konusu özelliğe, ilerleyen günlerde dünyanın en aktif kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın da dahil olması bekleniyor.

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