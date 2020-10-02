Beklenen oldu, Trump'a büyük şok: Test sonucumu bekliyorum

ABD Başkanı Donal Trump, FOX televizyonunda katıldığı programda, yakın danışmanı Hope Hicks'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığına yönelik çıkan iddiaları doğruladı.

Trump'ın Hicks ile yakın teması olduğunu aktararak "Hope her zaman maske takıyordu ama testi pozitif çıktı. Az önce test yaptırdım, Melania da yaptırdı." ifadelerini kullandı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre Hicks'in perşembe günü yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığı ileri sürülmüş fakat konuya dair resmi bir açıklama yapılmamıştı.

Sosyal medyadan duyurdu

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Trump, danışmanı Hope Hicks'in kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek "kısa bir mola bile almadan çok fazla çalıştığını" vurguladı. Danışmanının koronavirüse yakalanmasını "korkunç" olarak niteleyen Trump, "Ben ve eşim, test sonuçlarımız için bekliyoruz. Aynı zamanda karantina sürecimize de başlayacağız" ifadelerini kullandı.