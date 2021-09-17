Beklenen oldu! Rusya füzeyi ateşledi
Rusya Hava Kuvvetleri, Kazakistan'da yeni savunma sistemi füzelerini denedi.
Rusya Hava Kuvvetleri, Kazakistan’daki Sarı-Şagan poligonunda yeni savunma sistemi füzelerini denedi.
Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’nden Tümgeneral Sergey Grabçuk, yeni savunma sistemi füzelerinin denendiğini söyledi.
Grabçuk, “Savunma sistemlerinin yeni füzeleri yapılan bir dizi deneme sonrasında sahip olduğu özellikleri güvenilir bir şekilde ortaya koydu” dedi.
Grabçuk, ekiplerin görevlerini başarıyla yerine getirdiğini, belirlenen hedefi vurduğunu ifade etti.