Beklenen oldu: PUBG milyonlarca hesabı banladı

PUBG Mobile’ın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşım ile 11 – 17 Aralık tarihlerini kapsayan ve “Ban Pan” olarak adlandırılan operasyonda, hile, script ya da korsanlık faaliyetlerine karışmış 2 milyonun üzerinde hesaba erişimin kalıcı olarak engellendiği açıklandı.

Yasaklanan 2 milyon hesabın yüzde 31’inin karakter modellerini değiştirdiği, yüzde 18’inin X-ray görüntü hilesini kullandığı belirtildi. Diğer yasaklama nedenlerinin arasındaysa hız hilesi ve hasar alanını değiştirme gibi faaliyetler gösterildi.