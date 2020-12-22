Beklenen oldu: PUBG milyonlarca hesabı banladı
Eskisi kadar olmasa da halen popülerliğini koruyan ve yediden yetmişe herkesin bildiği bir oyun haline gelen PUBG Mobile‘da son zamanlardaki en büyük en büyük sıkıntı hile yapan hesapların artmasıydı. Tencent hile yapılan hesaplara karşı geçtiğimiz hafta kapsamlı bir mücadele başlattı ve son durumu açıkladı.
PUBG Mobile’ın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşım ile 11 – 17 Aralık tarihlerini kapsayan ve “Ban Pan” olarak adlandırılan operasyonda, hile, script ya da korsanlık faaliyetlerine karışmış 2 milyonun üzerinde hesaba erişimin kalıcı olarak engellendiği açıklandı.
Yasaklanan 2 milyon hesabın yüzde 31’inin karakter modellerini değiştirdiği, yüzde 18’inin X-ray görüntü hilesini kullandığı belirtildi. Diğer yasaklama nedenlerinin arasındaysa hız hilesi ve hasar alanını değiştirme gibi faaliyetler gösterildi.