  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Beklenen haber geldi! Realme12 pro serisi tanıtıldı
Teknoloji

Beklenen haber geldi! Realme12 pro serisi tanıtıldı

Yeniakit Publisher
2024-06-06 13:52:22 - 2024-06-06 13:52:22
Beklenen haber geldi! Realme12 pro serisi tanıtıldı

realme'nin yeni realme 12 Pro serisi tanıtıldı. Ürün, gelişmiş kamera özellikleri ve fotoğrafçılık deneyimi ile dikkat çekiyor.

realme, realme 12 Pro serisini tanıttı. Marka, bu seride Oscar ödüllü görüntü yönetmeni Claudio Miranda ile iş birliği yaparak gerçek bir sinematik kamera deneyimi sunmayı amaçlıyor. Miranda'nın vizyonu ve ustalığıyla geliştirilen, ikonik filmlerden ilham alan üç filtre ve gelişmiş tonlar, stiller ve renk seçenekleriyle kullanıcıların kendi tarzlarını yansıtmalarına imkan veriyor. Bu sayede, yeni ürün ile film düzeyinde video ve fotoğraflar çekilebileceği belirtildi. Cihaz, gelişmiş kamera özellikleri ve fotoğrafçılık deneyimi ile dikkat çekiyor. 50 megapiksellik SONY IMX890 ana kamerayla donatılmış realme 12 Pro+, gelişmiş yapay zeka özellikleri sayesinde ise fotoğrafları özelleştiriyor. Verilen bilgilere göre; yalnızca yüksek segmentteki modellerde bulunan kamera teknolojilerini kullanan marka, portrelerle de ön plana çıkıyor. realme 12 Pro+’ın portre modu, 80 mm odak uzaklığı sunarak filmlerde kullanılan standart odak uzaklığıyla çekim yapmanızı sağlıyor. Ultra HDR ve Light Fusion motoru ile ışıklarda ve gölgelerde daha net ve canlı fotoğraflar yakalanabiliyor.

Sensör içi zoom teknolojisi ile 6 kat kayıpsız zoom imkanı sunan cihaz, standart dijital zoomlara kıyasla daha net ve keskin görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Ayrıca SuperOIS teknolojisi ile donatılan 12 Pro Serisi, el titremesinin görüntüyü olumsuz etkilemesinin önüne geçerek her kareyi net bir şekilde yakalamayı kolaylaştırıyor. realme 12 Pro+ 120X Super Zoom’a sahip. Bu özellik, uzaktaki nesnelerin tüm detaylarını kullanıcılara gösterebiliyor.

Bu yazılımdan korunmak için hemen telefonunuzu kapatın!
Bu yazılımdan korunmak için hemen telefonunuzu kapatın!

Teknoloji

Bu yazılımdan korunmak için hemen telefonunuzu kapatın!

Akıllı telefonlarda şarj sorunu tarihe karışıyor
Akıllı telefonlarda şarj sorunu tarihe karışıyor

Teknoloji
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Akıllı telefonlarda şarj sorunu tarihe karışıyor

Suya düşen telefonlar artık suya daha dayanıklı olacak!
Suya düşen telefonlar artık suya daha dayanıklı olacak!

Teknoloji

Suya düşen telefonlar artık suya daha dayanıklı olacak!

1 dakikada telefonu şarj etmek mümkün mü? Şarj sorunu tarihe karışıyor!
1 dakikada telefonu şarj etmek mümkün mü? Şarj sorunu tarihe karışıyor!

Teknoloji

1 dakikada telefonu şarj etmek mümkün mü? Şarj sorunu tarihe karışıyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23