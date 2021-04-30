  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Beklenen haber geldi... Haziran müjdesi verildi!
Gündem

Beklenen haber geldi... Haziran müjdesi verildi!

Haziran ayında aşı temininin sağlanması ve yerli aşının da devreye girmesiyle aşı bolluğunun yaşanacağı tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 08:16:00 -
Beklenen haber geldi... Haziran müjdesi verildi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, BioNTech aşısının iki dozu arasındaki sürenin uzatılarak 6-8 hafta olacağını açıklamasının ardından kamuoyunda aşıların etkinliğinin azalacağına ilişkin endişeler meydana geldi.

Ancak sürenin uzatılması, bağışıklık veya aşıların sonradan oluşacak korumaları açısından bir sorun teşkil etmiyor. BioNTech aşısı, 1’inci dozun ardından yüzde 70 üzerinde koruyuculuk sağlıyor. İngiltere’den çıkan veriler, aşının ilk dozundan 4-5 hafta sonra da bu koruyuculuğun yüzde 80’lere çıktığını ortaya koyuyor. Sürenin uzatılmasıyla daha fazla insana ilk doz aşısının yapılması planlanıyor. Özellikle mutasyonların etkisini yoğun olarak gösterdiği bu günlerde, çok sayıda insanın hızla korunması hedefleniyor. Böylece tam kapanma sürecinde de aşılamanın hızı düşmeyecek.

Üç ay ara veren var

Uzmanlar, aşı tedariki konusunda sıkıntı çekilmemesi için iki doz arasındaki sürenin uzatılmasını tavsiye etmişti. İngiltere, Kanada ve Almanya’nın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerde süre uzatıldı. Hatta bazı ülkelerde 28 gün yerine, 45 güne veya 3 aya kadar çıkabiliyor.

Ağustosta 18 yaş altı

Ayrıca Bakan Koca, önümüzdeki iki ay boyunca aşı teminin zor olacağını ifade etmişti. Daha sonraki süreçte aşı temininin sağlanması ve yerli aşının da devreye girmesiyle aşı bolluğu yaşanması bekleniyor. Anlaşmaya varılan Sputnik V aşısından altı ay içinde 50 milyon doz Türkiye’ye gelecek. İlk sevkiyat ise mayıs ayında yapılacak. Haziran sonuna kadar 40 yaş üstü aşılanacak. Ağustosta ise aşılama programının 18 yaş altına inmesi planlanıyor.

(Türkiye Gazetesi)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'nin S-400 tepkisi sonrası Rusya'dan flaş çıkış: Türkiye'nin egemenliğinden rahatsızlar
Gündem

ABD'nin S-400 tepkisi sonrası Rusya'dan flaş çıkış: Türkiye'nin egemenliğinden rahatsızlar

S-400'ler konusunda Türkiye'ye tepki gösteren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın tutumunu eleştiren Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, "ABD..
Bunlar varken düşmana ne gerek var! KKTC muhalefeti CHP izinde
Dünya

Bunlar varken düşmana ne gerek var! KKTC muhalefeti CHP izinde

KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, Meclis Genel Kurulu kürsüsünden açıklama yaparak, Cenevre görüşmelerine işare..
Ancak 4 gün sonra konuşabildi! HDP’liler Meral Akşener'e isim arıyor
Gündem

Ancak 4 gün sonra konuşabildi! HDP’liler Meral Akşener'e isim arıyor

Türkiye’yi soykırım yapmakla suçlayan terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP, 1915 olayını soykırım olarak tanımlayarak, yüzleşme bildirisi y..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay